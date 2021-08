Met een prachtige treffer heeft Memphis Depay zaterdagavond een punt gered voor FC Barcelona. Het uitduel met Athletic Club eindigde in 1-1.

Het was de eerste treffer voor Memphis in Catalaanse dienst. De aanvaller maakte net als Frenkie de Jong de 90 minuten vol in het elftal van Ronald Koeman, die Sergiño Dest aan het einde van de tweede helft naar de kant haalde.

Vorige week begon Barça de competitie met een 4-2-zege op Real Sociedad. Naast het veld zijn het roerige tijden voor de club, die de schuld zag oplopen tot 1,35 miljard en sterspeler Lionel Messi transfervrij naar Paris Saint-Germain moest laten vertrekken.

Barcelona begon sterk in Baskenland en was al in de eerste minuten dicht bij een treffer. Na een knappe actie van Memphis op de achterlijn kreeg Martin Braithwaite een open kans, maar de Deen schoot wild over.

Daarna was Athletic de betere ploeg, door steeds vroeg druk te zetten in de opbouw van Barcelona. Dat leverde een aantal kansen op, maar de ploeg van Koeman hield tot de rust stand.

Barcelona-verdediger Ronald Araujo was bij verschillende spectaculaire momenten betrokken. Foto: EPA

De Jong treft met fraaie lob de lat

Kort na de hervatting kon Ronald Araujo (die inviel voor de geblesseerd geraakte Gerard Piqué) met een spectaculaire ingreep op de doellijn de openingstreffer voorkomen. Het bleek slechts uitstel, want vijf minuten na rust viel de 1-0 wel.

Bij de negende hoekschop van de Basken won Inigo Martinez het luchtduel van Eric Garcia en passeerde hij doelman Neto in de verre hoek: 1-0. Barcelona kon daar lange tijd weinig tegenover stellen, totdat De Jong een kwartier voor tijd met een prachtige lob de lat raakte.

Kort daarna was het alsnog raak. Memphis werd aan de linkerkant weggestuurd door Sergi Roberto en schoot de bal snoeihard met links hoog binnen in de korte hoek.

De spits van Oranje had 'Barça' in de laatste minuten zelfs nog de winst kunnen schenken, maar zijn schuiver ging rakelings voorlangs. Barcelona beëindigde het duel met tien man, want Garcia kreeg in blessuretijd rood na het neerhalen van een doorgebroken tegenstander.

Eerder op zaterdag maakte Arnaut Danjuma Groeneveld als invaller zijn debuut voor Villarreal tegen Espanyol (0-0). De tweevoudig Oranje-international maakte deze week voor zo'n 20 miljoen euro de overstap van Bournemouth naar de Europa League-winnaar.

