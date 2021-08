In een matig duel zijn FC Groningen en FC Utrecht zaterdag niet tot scoren gekomen: 0-0. Ook de wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en Heracles Almelo leverde geen winnaar op: 1-1.

Met de 0-0 konden FC Groningen en FC Utrecht hun zege in de openingswedstrijd van het seizoen geen goed vervolg geven. Utrecht mocht het blijst met het punt zijn, want de thuisploeg had bijna voortdurend het initiatief.

Groningen noteerde dan ook veel meer doelpogingen (dertien om vijf). Van die achttien schoten gingen er slechts twee tussen de palen, beide van Groningen.

Het publiek in Groningen kreeg overigens nauwelijks grote kansen te zien. De meeste dreiging ging uit van de Groningse rechtsbuiten Cyril Ngonge, maar de jonge Belg slaagde er bij enkele gevaarlijke momenten in de eerste helft niet in om te scoren.

In de tweede helft daalde het niveau en moest scheidsrechter Danny Makkelie enkele keren optreden. Hij gaf in totaal zeven keer geel, onder wie aan Hidde ter Avest (Utrecht), Azor Matusiwa en Tomas Suslov (Groningen) voor harde overtredingen.

In de slotfase maakte Mike van der Hoorn zijn rentree in de Eredivisie bij Utrecht. Maar ook de invaller kon niet voor een hoogtepunt zorgen in het matige duel.

De 1-0 van Spartaan Bart Vriends in beeld. De 1-0 van Spartaan Bart Vriends in beeld. Foto: Pro Shots

Sparta en Heracles pakken eerste punt van het seizoen

Ook het duel tussen Sparta en Heracles was niet bepaald hoogstaand, maar er vielen tenminste doelpunten op Het Kasteel. Ondanks een voorsprong bij rust slaagde Sparta er niet in om de thuiswedstrijd te winnen: 1-1.

Heracles dacht even op voorsprong te komen, maar de treffer werd geannuleerd wegens buitenspel van Sinan Bakis. Kort daarna verloor Sparta aanvoerder Adil Auassar, hij moest op een brancard van het veld worden gedragen.

Vijf minuten voor rust kwamen de Rotterdammers op voorsprong. In een klutssituatie bij een hoekschop scoorde verdediger Bart Vriends van dichtbij met een halve omhaal.

In de tweede helft ging Heracles op zoek naar de gelijkmaker en was daar via Rai Vloet dichtbij. De aanvallende middenvelder trof de paal. De rebound van Bilal Basacikoglu was een prooi voor Sparta-doelman Maduka Okoye.

Een kwartier voor tijd stond Okoye op het verkeerde been, toen een verdekt schot van invaller Delano Burgzorg door een verdediger van richting werd veranderd: 1-1.

In de slotfase gingen beide ploegen niet echt meer voor de winst, zodat zowel Sparta als Heracles zijn eerste punt van het seizoen mocht bijschrijven.

Bekijk de stand, het programma en de uitslagen in de Eredivisie