PSV heeft zaterdag zonder veel problemen afgerekend met SC Cambuur. Hoewel trainer Roger Schmidt vijf basisspelers spaarde voor de cruciale Champions League-return tegen Benfica, wonnen de Eindhovenaren in eigen huis met 4-1.

PSV kwam na ruim zeventien minuten spelen op voorsprong via Davy Pröpper, waarna Eran Zahavi drie minuten later de wedstrijd al zo goed als zeker besliste met de 2-0. Invaller Noni Madueke maakte vlak na rust de 3-0. SC Cambuur deed halverwege de tweede helft nog wel wat terug via Alex Bangura, maar in de blessuretijd maakte Olivier Boscagli er nog 4-1 van.

Voor PSV is de overwinning op SC Cambuur de tweede zege op rij in de Eredivisie. Vorige week was de 24-voudig landskampioen bij de competitiestart met 0-2 te sterk voor Heracles Almelo. Daardoor voert PSV na twee duels de ranglijst aan, al kan het zondag de koppositie verliezen aan Ajax, Feyenoord of Vitesse.

Net als vorige week tegen Heracles hield trainer Schmidt verschillende belangrijke spelers op de bank om ze te sparen voor de cruciale confrontatie van dinsdag met Benfica in de play-offs van Champions League. Dit keer begonnen Madueke, André Ramalho, Ibrahim Sangaré, Mario Götze en Philipp Max op de bank. Van dat vijftal vielen Madueke, Sangaré en Götze na rust in.

Na de 2-1-nederlaag in Lissabon moet PSV dinsdag de return in Eindhoven winnen van Benfica om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. Het startbewijs levert zo'n 35 miljoen euro op. PSV haalde in 2018 voor het laatst de groepsfase van het miljoenenbal, waarvoor Ajax zich als landskampioen automatisch geplaatst heeft.

Smaakmaker Noni Madueke pikte een doelpunt mee bij PSV. Smaakmaker Noni Madueke pikte een doelpunt mee bij PSV. Foto: Pro Shots

PSV binnen twintig minuten op 2-0

Ondanks een sterk gewijzigd elftal schoot PSV uit de startblokken in het Philips Stadion, waar de club voor de aftrap met een minuut stilte stilstond bij het overlijden van voormalig vicevoorzitter Piet Brouwers (90).

Na zeventien minuten spelen was het al raak voor de thuisploeg. Pröpper brak met een achterwaartse kopbal uit een hoekschop van Cody Gakpo de ban in Eindhoven, waarna het al vrij snel 2-0 werd. Na een fraai hakje van Bruma verschalkte Zahavi met een afstandsschot in de verre hoek Cambuur-doelman Sonny Stevens.

Schmidt bracht Madueke in de rust binnen de lijnen bij PSV en binnen drie minuten was het al raak voor de Engelse revelatie. De buitenspeler kreeg van Cambuur alle ruimte om uit te halen met zijn sterke linkerbeen en dat deed hij wederom met verve: 3-0. Voor Madueke was het alweer zijn zesde officiële doelpunt van het seizoen.

Na de 3-0 nam PSV duidelijk wat gas terug en dat bood Cambuur de kans om terug in de wedstrijd te komen. Bangura klopte PSV-doelman Joël Drommel in de korte hoek, maar de 3-1 was niet genoeg om de spanning terug te brengen in Eindhoven. PSV had in de slotfase nog de meeste zorgen om Madueke, die geblesseerd op de grond bleef liggen, maar de buitenspeler kon doorgaan en zag Boscagli in de blessuretijd (afstandsschot) de vlekkeloze voorbereiding op het cruciale duel met Benfica onderstrepen met de 4-1.

