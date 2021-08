Internazionale is zaterdag uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Serie A. De regerend landskampioen was in de eerste competitiewedstrijd met 4-0 te sterk voor Genoa. Denzel Dumfries maakte zijn eerste minuten bij 'I Nerazzurri'.

Internazionale kwam furieus uit de startblokken in Stadio Giuseppe Meazza. Na zes minuten kopte Milan Skriniar fraai binnen uit een hoekschop van Hakan Çalhanoglu, die een kleine tien minuten later de voorsprong verdubbelde.

De Turkse middenvelder, deze zomer overgekomen van aartsrivaal AC Milan, schoot van afstand fraai binnen. Een kwartier voor tijd maakte Arturo Vidal er met een intikker 3-0 van, waarna Edin Dzeko zijn debuut voor Internazionale opluisterde met een doelpunt.

Dumfries maakte eveneens zijn eerste minuten voor de regerend landskampioen van Italië. De rechtsback, die vorige week voor 12,5 miljoen euro overstapte van PSV naar Milaan, kwam in de 84e minuut binnen de lijnen bij de ploeg van trainer Simone Inzaghi. Stefan de Vrij maakte de negentig minuten vol.

Internazionale kende een roerige aanloop richting de competitiestart. Na de eerste landstitel sinds 2011 moest de club uit Milaan noodgedwongen bezuinigen vanwege geldproblemen. Daarom werden Romelu Lukaku (voor 115 miljoen euro aan Chelsea) en Achraf Hakimi (voor 60 miljoen euro aan Paris Saint-Germain) voor grote bedragen verkocht aan het buitenland. De 35-jarige Dzeko en Dumfries kwamen daarvoor terug.

Later op de avond komt Atalanta in actie tegen Torino. Bij Atalanta staan onder anderen de Nederlanders Marten de Roon, Sam Lammers en Hans Hateboer onder contract. De Roon en Hateboer missen echter de eerste competitiewedstrijd van het seizoen. De Roon is geschorst, terwijl Hateboer geblesseerd is.

