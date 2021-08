Sc Heerenveen heeft zaterdag bijna een 3-0-voorsprong weggegeven tegen RKC Waalwijk. Mede dankzij twee treffers van Henk Veerman trokken de Friezen toch aan het langste eind: 3-2.

Dankzij de zege is Heerenveen de eerste ploeg met zes punten in de Eredivisie dit prille seizoen. Diverse andere clubs kunnen de Friezen later dit weekend nog van de eerste plek stoten. Voor RKC is het de eerste nederlaag van het seizoen, nadat in de openingsronde AZ werd verslagen.

Binnen het kwartier kwam Heerenveen op voorsprong uit een strafschop van Henk Veerman. Arbiter Marc Nagtegaal zag aanvankelijk niets in een valpartij van de lange spits, maar na tussenkomst van de VAR ging de bal toch op de stip. Veerman schoot zelf raak van 11 meter.

Melle Meulensteen (RKC) en Siem de Jong (Heerenveen) waren vervolgens dicht bij een doelpunt, waarna het na een half uur 2-0 werd. Na een knap passje van Filip Stevanovic rondde Tibor Halilovic vol overtuiging af: 2-0.

Op slag van rust kopte Henk Veerman de 3-0 binnen uit een vrije trap van Joey Veerman. Ondanks de ruime voorsprong halverwege gaf Heerenveen de zege nog bijna weg.

Henk Veerman is het middelpunt van de Friese feestvreugde na een van zijn treffers. Henk Veerman is het middelpunt van de Friese feestvreugde na een van zijn treffers. Foto: Pro Shots

RKC komt na rust nog bijna terug

RKC kwam halverwege de tweede helft terug in de wedstrijd door een treffer van Jens Odgaard. De invaller passeerde Erwin Mulder in de korte hoek.

Met een schot op de lat van Lennerd Daneels was RKC dicht bij de aansluitingstreffer. Die viel in de 88e minuut alsnog via Richard van der Venne, die de 3-2 binnen kopte uit een voorzet van Alexander Büttner.

In de vier minuten blessuretijd pompte RKC lange ballen naar voren, maar Heerenveen liet het niet verder komen.

