De vrouwen van FC Twente hebben een 0-3-achterstand omgebogen in een 5-3-zege op Subotica in de voorronde van de Champions League. PSV is wel uitgeschakeld door Arsenal (1-3), waar Vivianne Miedema een van de doelpuntenmakers was.

Tien minuten voor tijd keek Twente tegen een 0-3-achterstand aan tegen het Servische Subotica in het Diekman Stadion in Enschede. Via twee treffers van Fenna Kalma en één van Anna-Lena Stolze sleepte de landskampioen er toch een verlenging uit.

Daarin maakte Kalma uit een strafschop haar hattrick compleet en Bente Jansen maakte kort voor tijd met de vijfde treffer het feest compleet voor Twente.

De ploeg uit Enschede speelt in september in de play-offs voor een plek in de groepsfase van de Champions League.

Voor PSV is de Champions League voorbij. Voor PSV is de Champions League voorbij. Foto: Pro Shots

PSV uitgeschakeld na nederlaag in Moskou

PSV zal daar na de nederlaag tegen Arsenal ontbreken. Oranje-international Miedema brak in de negentiende minuut de ban voor de ploeg uit Londen. De spits was het eindstation van een vloeiende aanval van en klopte van dichtbij PSV-keeper Sari van Veenendaal.

Op slag van rust verdubbelde Arsenal de voorsprong in Moskou via Mana Iwabuchi. De wedstrijd werd in de Russische hoofdstad gespeeld, omdat Lokomotiv Moskou het minitoernooi met vier clubs mocht organiseren. PSV was in de halve finale met 3-1 te sterk voor de thuisploeg.

Vlak na de onderbreking deed PSV wat terug via Esmee Brugts. De achttienjarige aanvaller dook vrij op achter de achterhoede van Arsenal en tikte de bal langs de keepster van Arsenal. In de 65e minuut was het alweer 3-1. Iwabuchi maakte haar tweede doelpunt van de avond.