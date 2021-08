De vrouwen van PSV zijn zaterdag uitgeschakeld in de eerste voorronde van de Champions League. Mede dankzij een doelpunt van Vivianne Miedema verloren de Eindhovenaren in Moskou met 1-3 van Arsenal.

Oranje-international Miedema brak in de negentiende minuut de ban voor Arsenal. De spits was het eindstation van een vloeiende aanval van de Londenaren en klopte van dichtbij PSV-keeper Sari van Veenendaal.

Op slag van rust verdubbelde Arsenal de voorsprong in Moskou, waar de wedstrijden om plaatsing voor de tweede voorronde van de Champions League voor een groot deel plaatsvonden. Mana Iwabuchi maakte de 2-0.

Vlak na de onderbreking deed PSV wat terug via Esmee Brugts. De achttienjarige aanvaller dook vrij op achter de achterhoede van Arsenal en tikte de bal langs de keepster van Arsenal. In de 65e minuut was het alweer 3-1. Iwabuchi maakte haar tweede doelpunt van de avond.

PSV won woensdag nog de eerste wedstrijd in de eerste voorronde van de Champions League. Toen was de ploeg van trainer Rick de Rooij met 3-1 te sterk voor Lokomotiv Moskou.

FC Twente is nog wel actief in de Champions League. De regerend landskampioen is momenteel bezig aan zijn wedstrijd in de voorronde tegen het Servische Subotica.