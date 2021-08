PSV-Cambuur ·

46' PSV is begonnen aan de tweede helft tegen Cambuur. Roger Schmidt heeft flink gewisseld in de rust: Madueke, Vertessen en Thomas zijn in het veld gekomen voor Gakpo, Mauro Júnior en Zahavi. Ook Henk de Jong heeft wat aangepast. Tol en Jacobs lossen Mac-Intosch en Kiss af.