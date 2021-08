Mark van Bommel heeft zaterdag met VfL Wolfsburg ook zijn tweede wedstrijd in de Bundesliga gewonnen. De nummer drie van het afgelopen seizoen won in de slotfase met 1-2 bij Hertha BSC. Basisklant Donyell Malen verloor met Borussia Dortmund verrassend bij SC Freiburg.

Het Wolfsburg van Van Bommel dicteerde het spel in het olympisch stadion in Berlijn, maar keek na een uur spelen wel tegen een achterstand aan. Brooks vloerde Dodi Lukebakio en de scheidsrechter wees pas na het zien van de beelden naar de strafschopstip, vanwaar Lukbakio zelf scoorde.

Ruim een kwartier voor tijd kwam Wolfsburg langszij. Xaver Schlager lanceerde Ridle Baku met een splijtende steekpass en de Duitser rondde koelbloedig af in de korte hoek. In de 88e minuut schoot Lukas Nmecha van dichtbij de winnende 1-2 binnen.

Wolfsburg, waar Oranje-international Wout Weghorst de negentig minuten vol maakte, was het Bundesliga-seizoen vorig week begonnen met een nipte overwinning op het gepromoveerde VfL Bochum (1-0).

De voorbereiding op het nieuwe seizoen werd voor Van Bommel ontsierd door een wisselblunder in de bekerwedstrijd tegen Preussen Münster. Hij bracht tegen de regels in een zesde wisselspeler binnen de lijnen, waarna Wolfsburg uit het bekertoernooi werd gezet.

Malen verliest met Dortmund bij SC Freiburg

Met Malen in de basis leed Borussia Dortmund tegen SC Freiburg zijn eerste nederlaag van het Bundesliga-seizoen. De ploeg van trainer Marco Rose ging verrassend met 2-1 onderuit bij de nummer tien van de afgelopen jaargang.

Freiburg kwam na zes minuten spelen al op voorsprong in het eigen Schwarzwald Stadion. Vincenzo Grifo schoot een vrije trap van zo'n 25 meter op fraaie wijze achter Gregor Kobel, waarna Roland Sallai vlak na rust met een intikker de 2-0 op het bord zette.

Met hulp van Freiburg kwam Dortmund nog wel tot 2-1. Yannik Keitel werkte een voorzet van Felix Passlack (voormalig speler van Fortuna Sittard) in eigen doel, maar daarmee kwam de overwinning voor Freiburg niet in gevaar.

Malen werd na tachtig minuten spelen gewisseld en staat na vier wedstrijden nog droog bij Dortmund, dat hem deze zomer voor 30 miljoen euro overnam van PSV. Hij kreeg in de negentiende minuut een gele kaart omdat hij met zijn arm in het gezicht van een speler van Freiburg zwaaide.

Verder in de Bundesliga kwam basisklant Justin Hoogma met Greuther Fürth niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen Arminia Bielefeld, verloren invallers Jeremiah St. Juste en Jean-Paul Boëtius met 2-0 bij VfL Bochum en eindigde Eintracht Frankfurt-FC Augsburg in 0-0. Om 18.30 uur staat Bayer Leverkusen-Borussia Mönchengladbach op het programma.

Invaller Boadu kan nederlaag Monaco niet voorkomen

In de Ligue 1 heeft Myron Boadu niet kunnen voorkomen dat AS Monaco thuis met 0-2 van Lens verloor. De oud-spits van AZ viel een klein half uur voor tijd in.

Op dat moment stond het al 0-1 voor Lens door een treffer van Ignatius Ganago. De gasten hadden bovendien al een rode kaart gehad; Cheick Oumar Doucoure moest vroeg in de tweede helft van het veld.

Met een man meer kon Monaco niets aan de achterstand doen. Bovendien beëindigde ook de ploeg uit het prinsdom het duel met tien man, nadat Aleksandr Golovin in de slotfase rood kreeg. Diep in blessuretijd kwam Lens via Simon Banza nog op 0-2.

Woensdag wacht voor Monaco een uitwedstrijd tegen Shakhtar Donetsk in de play-offs van de Champions League. De Oekraïeners wonnen het heenduel met 0-1.

