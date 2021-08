Liverpool heeft zaterdag ook de tweede wedstrijd van het Premier League-seizoen gewonnen. Op Anfield Road, dat voor het eerst in anderhalf jaar weer volledig uitverkocht was, won de thuisploeg met 2-0.

Diogo Jota opende in de achttiende minuut de score voor 'The Reds'. De 24-jarige Portugees kopte beheerst binnen uit een voorzet van oud-Willem II-huurling Kostas Tsimikas.

Tien minuten later leek Mohamed Salah op aangeven van Harvey Elliott voor de 2-0 te zorgen. De aanvaller uit Egypte schoot van dichtbij raak, maar de VAR constateerde dat hij centimeters buitenspel stond.

Kort na rust werd ook een doelpunt van Burnley afgekeurd toen Ashley Barnes scoorde uit buitenspelpositie. Dichter bij een treffer kwamen de bezoekers niet meer. Sadio Mané zorgde in de 68e minuut voor de 2-0. De Senegalees was het eindstation van een fraaie aanval, die werd opgezet door Virgil van Dijk.

Anfield Road was zaterdag voor het eerst in achttien maanden weer volledig uitverkocht. Foto: Getty Images

Van Dijk speelt opnieuw volledige wedstrijd mee

Bij Liverpool speelde Van Dijk de volledige wedstrijd mee. De dertigjarige Nederlander is goed hersteld van een zware knieblessure en stond voor de tweede week op rij het maximale aantal speelminuten binnen de lijnen. Bij Burnley viel Erik Pieters tien minuten voor tijd in.

Liverpool blijft door de zege op Burnley na twee wedstrijden zonder puntenverlies en gaat in ieder geval voor even aan kop in de Premier League. De ploeg van manager Jürgen Klopp was het seizoen begonnen met een 0-3-zege op Norwich City. Burnley wacht na twee duels nog op de eerste overwinning.

Later op zaterdag staan in de Premier League ook Manchester City-Norwich City, Aston Villa-Newcastle United, Crystal Palace-Brentford, Leeds United-Everton en Brighton-Watford op het programma.

