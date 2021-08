Manchester City heeft zaterdag in de Premier League mede dankzij een eigen doelpunt van Tim Krul een ruime 5-0-overwinning op Norwich City geboekt. Anwar El Ghazi benutte een strafschop namens Aston Villa tegen Newcastle United (2-0) en Liverpool won met Virgil van Dijk met 2-0 van Burnley.

De onfortuinlijke Krul kon weinig doen om zijn eigen doelpunt te voorkomen. Gabriel Jesus gaf de bal in de zevende minuut vanaf de rechterflank voor, waarna Grant Hanley de bal per ongeluk richting de Nederlandse keeper tikte. In een reflex om de bal uit de goal te houden werkte Krul die juist per ongeluk tegen zijn eigen net.

Nadat een goal van Ferran Torres was afgekeurd - in de aanloop naar het doelpunt was een overtreding gemaakt - was het halverwege de tweede helft opnieuw raak voor de thuisploeg. Jesus gaf wederom voor en Jack Grealish, de middenvelder die deze zomer voor een recordbedrag van 117 miljoen euro werd overgenomen van Aston Villa, stond op de juiste plaats om van dichtbij 2-0 te maken.

In de 65e minuut werd Krul opnieuw gepasseerd. Verdediger Aymeric Laporte kreeg de bal uit een afslagen corner in zijn voeten en schoot raak. Vijf minuten later leverde Jesus opnieuw een assist af en ditmaal was het Raheem Sterling die op de juiste plaats stond om te scoren. Vlak voor tijd ontliep Riyad Mahrez de buitenspelval om van dichtbij de 5-0-eindstand te bepalen.

Bij Manchester City bleef Nathan Aké op de bank. De Nederlandse verdediger speelde een week geleden tegen Tottenham Hotspur (1-0-verlies) nog de volledige wedstrijd mee. Krul en Norwich wachten na twee duels nog op de eerste zege van het seizoen.

Liverpool en Van Dijk hebben weinig moeite met Burnley

Bij Liverpool opende Diogo Jota in de achttiende minuut de score voor 'The Reds'. De 24-jarige Portugees kopte beheerst binnen uit een voorzet van oud-Willem II-huurling Kostas Tsimikas. Sadio Mané zorgde in de 68e minuut voor de 2-0. De Senegalees was het eindstation van een fraaie aanval, die werd opgezet door Van Dijk.

Van Dijk speelde de volledige wedstrijd mee. De dertigjarige Nederlander is goed hersteld van een zware knieblessure en stond voor de tweede week op rij het maximale aantal speelminuten binnen de lijnen. Bij Burnley viel Erik Pieters tien minuten voor tijd in.

Liverpool, dat voor het eerst in achttien maanden op een uitverkocht Anfield speelde, blijft door de zege op Burnley na twee wedstrijden zonder puntenverlies en gaat in ieder geval voor even aan kop in de Premier League. De ploeg van manager Jürgen Klopp was het seizoen begonnen met een 0-3-zege op Norwich City. Burnley wacht na twee duels nog op de eerste overwinning.

El Ghazi nam halverwege de tweede helft vanaf 11 meter de 2-0 voor zijn rekening tegen Newcastle United. Daarmee noteerde hij zijn eerste doelpunt van het seizoen en bepaalde hij bovendien de eindstand.

Met Jaïro Riedewald de hele wedstrijd op de bank speelde Crystal Palace doelpuntloos gelijk tegen Brentford. Ook Leeds United-Everton (2-2) eindigde in een gelijkspel. Om 18.30 uur staat nog Brighton-Watford op het programma.

