Cristiano Ronaldo zal deze zomer niet vertrekken bij Juventus, heeft trainer Massimiliano Allegri zaterdag laten weten. Volgens de Italiaan heeft de vijfvoudig Wereldvoetballer van het Jaar nooit een vertrekwens gehad.

In de afgelopen weken deden verschillende verhalen de ronde over Ronaldo. Zo werd er gesproken over een terugkeer naar Real Madrid en een transfer naar Manchester City.

"Ronaldo heeft mij verteld dat hij blijft, laat ik daar duidelijk over zijn", zei Allegri zaterdag tijdens zijn vooruitblik op de eerste competitiewedstrijd van Juventus, dat zondag Udinese treft.

"Hij heeft altijd goed getraind en was altijd beschikbaar. Ik heb geruchten in de kranten gelezen, maar van zijn kant was er nooit de wil om Juventus te verlaten."

Ronaldo begint aan zijn vierde seizoen bij Juventus en heeft nog een contract voor een jaar in Turijn. De 36-jarige vedette werd twee keer kampioen met de 'Oude Dame', maar succes in de Champions League bleef uit.

Ronaldo reageerde dinsdag in verklaring

Dinsdag voelde Ronaldo zich zelf al geroepen om te reageren op de transfergeruchten rond zijn persoon. Hij sprak in een verklaring op Instagram van respectloze verhalen en leek duidelijk te maken dat hij bij Juventus zou blijven.

"Ik kan het niet blijven toestaan dat mensen mijn naam misbruiken", schreef hij onder meer. "Ik focus me op mijn carrière en mijn werk en ben klaar voor alle uitdagingen die ik tegenkom. De rest is slechts speculatie."

Ronaldo speelt zondag tegen Udinese zijn eerste wedstrijd sinds hij eind juni met Portugal werd uitgeschakeld door België in de achtste finales van het EK.