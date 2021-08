Trots en opluchting overheersen bij NEC na de overwinning van vrijdag op PEC Zwolle. De gepromoveerde Nijmegenaren boekten voor het eerst in ruim vier jaar weer een zege op het hoogste niveau.

"We zijn best opgelucht. Het was niet de beste wedstrijd om naar te kijken, maar na vorig weekend is dit wel heel lekker", doelde aanvoerder Lasse Schöne in gesprek met ESPN op de 5-0-nederlaag tegen Ajax, waarmee NEC vorige week aan het seizoen begon.

"Dit doet heel veel met deze club, dat merk je aan de positieve sfeer. NEC hoort gewoon in de Eredivisie. De club heeft niet alleen vier jaar niet in de Eredivisie gespeeld, maar er hebben ook bijna twee jaar geen mensen op de tribune gezeten. Mensen snakken ernaar."

NEC degradeerde in 2017 via de play-offs en slaagde er tot vorig seizoen niet in om terug te keren naar de Eredivisie. Nu Eredivisie-voetbal wél weer een feit is, vindt de ervaren Schöne dat er nog wel veel beter moet.

"Vorige week was een wedstrijd op zich, maar we moesten wel beter worden", aldus de oud-Ajacied. "Vandaag ging het wel goed, maar aan de bal moeten we nog een stuk zuiniger zijn, inclusief ikzelf."

De NEC-fans hadden een fraaie sfeeractie voorbereid voor de eerste thuiswedstrijd van het seizoen. Foto: Pro Shots

Meijer: 'We zijn al een heel eind'

Trainer Rogier Meijer was ook opgelucht na de zege op PEC. "We waren vooraf heel benieuwd hoe we het zouden doen in een thuiswedstrijd, voor het eerst weer met publiek. We hebben het uitstekend gedaan, zeker in de beginfase", zei hij.

"Ik ben tevreden met de uitslag. Als je sinds vier jaar weer in de Eredivisie bent en je wint deze wedstrijd, dan geeft dat een lekker gevoel. We hebben enorm veel energie en strijd geleverd. Aan de bal zijn er veel dingen die beter kunnen, maar we zijn al een heel eind."

De 39-jarige Meijer denkt dat NEC nog even tijd nodig heeft om zich aan te passen aan het niveau dat vereist is in de Eredivisie. "We hebben vijf tot tien wedstrijden nodig om te wennen aan het niveau, het tempo en de intensiteit van de wedstrijd. Dan zullen we zien of de jongens meekunnen of niet."

De volgende wedstrijd van NEC is volgende week zondag, wanneer de Nijmegenaren op bezoek gaan bij Heracles Almelo. In de speelronde daarna komt Willem II naar Nijmegen.

