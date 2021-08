Ben Rienstra heeft vrijdag zijn officieuze rentree gemaakt voor Fortuna Sittard. Bij de 31-jarige aanvoerder werden begin vorige maand hartproblemen geconstateerd.

Rienstra speelde een half uur mee in de oefenwedstrijd van Fortuna Sittard tegen het KRC Genk van coach John van den Brom. Het duel eindigde in 3-3.

Tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen werd bij een uitgebreide medische keuring van Rienstra een onregelmatigheid in zijn hartslag geconstateerd. Door de problemen zou de carrière van de middenvelder in gevaar zijn geweest. Afgelopen woensdag kreeg hij groen licht om weer mee te trainen bij Fortuna.

Voor zijn officiële rentree moet Rienstra nog even wachten, want Fortuna komt dit weekend niet in actie in de Eredivisie. Eigenlijk zouden de Limburgers tegen AZ spelen, maar die wedstrijd werd op verzoek van de Alkmaarders uitgesteld zodat ze zich beter kunnen voorbereiden op de return tegen Celtic in de play-offs van de Europa League.

Fortuna, dat vorige week tegen FC Twente (2-1-zege) goed aan het Eredivisie-seizoen begon, regelde daarom voor vrijdagavond een besloten oefenduel met Genk van in totaal 120 minuten. Mats Seuntjens, Samy Baghdadi en Tijjani Noslin waren trefzeker voor de ploeg van coach Sjors Ultee.

Rienstra speelt sinds vorig jaar zomer voor Fortuna, zijn zesde Eredivisie-club. Eerder kwam de middenvelder uit voor Heracles Almelo, PEC Zwolle, AZ, Willem II en sc Heerenveen. Voor zijn komst naar Sittard was hij speler van het Turkse Kayserispor.

