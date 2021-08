Paris Saint-Germain heeft vrijdag ook zijn derde wedstrijd van dit Ligue 1-seizoen gewonnen. Nog zonder Lionel Messi waren de Parijzenaars met 2-4 te sterk voor Stade Brest. In Italië maakte Gianluigi Buffon na twintig jaar zijn rentree bij Parma en in Duitsland haalde RB Leipzig zonder Brian Brobbey uit tegen VfB Stuttgart: 4-0.

Met Georginio Wijnaldum in de basis kwam PSG in de eerste helft met 0-2 voor tegen Stade Brest. Ander Herrera en Kylian Mbappé passeerden doelman Marco Bizot. Enkele minuten voor rust bracht Franck Honorat de thuisploeg terug in de wedstrijd.

Idrissa Gueye breidde de voorsprong ruim een kwartier voor tijd weer uit, waarna Steve Mounié de spanning in de slotfase opnieuw terugbracht. In blessuretijd zorgde Ángel Di María alsnog voor de beslissing.

Messi behoorde net als vorige week niet tot de selectie van PSG. Trainer Mauricio Pochettino had eerder laten weten dat Messi pas zijn debuut maakt als hij topfit is.

Dankzij de derde overwinning van het seizoen gaat PSG aan kop in de Ligue 1. Angers en Clermont Foot kunnen later dit weekend nog op gelijke hoogte komen.

Gianluigi Buffon keerde na twintig jaar terug onder de lat bij Parma. Gianluigi Buffon keerde na twintig jaar terug onder de lat bij Parma. Foto: Pro Shots

Buffon maakt rentree bij Parma

In de Italiaanse Serie B stond Buffon na 7.369 dagen weer eens onder de lat in een officiële wedstrijd van Parma. De 43-jarige doelman verdedigde het doel in het uitduel met Frosinone.

Buffon maakte deze zomer de overstap van Juventus naar Parma, waar hij in 1995 zijn indrukwekkende carrière begon. De Italiaanse recordinternational speelde 220 wedstrijden voor de club die afgelopen seizoen uit de Serie A degradeerde. Zijn vorige duel voor Parma was op 17 juni 2001.

Tegen Frosinone moest Buffon, die in totaal negentien seizoenen voor Juventus uitkwam, twee treffers incasseren in de openingsduel van de Serie B. In de slotfase redde Parma een punt: 2-2.

Opmerkelijk detail was dat Parma-verdediger Botond Balogh, die ook een basisplaats had tegen Frosinone, nog niet eens geboren was toen Buffon zijn vorige wedstrijd voor Parma speelde. De negentienjarige Balogh kwam op 6 juni 2002 ter wereld.

Dominik Szoboszlai scoorde tweemaal namens RB Leipzig. Dominik Szoboszlai scoorde tweemaal namens RB Leipzig. Foto: Pro Shots

Ruime zege Leipzig zonder Brobbey

In Duitsland beleefde Leipzig een eenvoudige avond tegen Stuttgart. Dominik Szoboszlai scoorde tweemaal namens de thuisploeg, waarvoor Emil Forsberg en André Silva (penalty) de andere doelpunten maakten.

Brobbey bleef de hele wedstrijd op de bank bij Leipzig. Vorige week kreeg de aanvaller nog wel speeltijd in de slotfase tegen FSV Mainz (1-0-verlies) en maakte hij zijn competitiedebuut.

Leipzig boekte tegen Stuttgart de eerste overwinning van het seizoen en klimt naar de derde plaats in de Bundesliga.

