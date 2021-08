Jeredy Hilterman heeft FC Emmen vrijdag in de Keuken Kampioen Divisie de zege bezorgd in de topper op bezoek bij ADO Den Haag. Dankzij twee doelpunten van de spits wonnen de Drenten met 1-2. De Graafschap was op De Vijverberg met 2-0 te sterk voor NAC Breda en koploper FC Den Bosch leed tegen Jong Ajax de eerste nederlaag van het seizoen: 2-3.

De wedstrijd tussen ADO en Emmen begon een half uur later dan gepland door problemen met de stadionverlichting. Toen alles eenmaal werkte, kwamen de bezoekers binnen tien minuten op voorsprong via een kopbal van Hilterman.

Vicente Besuijen zorgde kort na rust eveneens met het hoofd voor de gelijkmaker, maar ruim een kwartier voor tijd bracht Hilterman Emmen op 1-2. Ditmaal kopte de aanvaller raak uit een mooie voorzet van Rui Mendes.

FC Emmen boekte de eerste overwinning van het seizoen, terwijl ADO de eerste nederlaag leed. De Hagenaars kregen afgelopen maandag bovendien drie punten in mindering, omdat de begroting niet op orde was.

In Doetinchem opende Joey Konings zeven minuten voor rust de score voor De Graafschap tegen NAC door een afgemeten voorzet van Julian Lelieveld binnen te werken. In de slotfase waren de bezoekers dicht bij de gelijkmaker toen een inzet van Boris Schuppen via Ted van de Pavert op de lat belandde.

Aan de andere kant was het even later wel raak: de pas zeventienjarige invaller Devin Haen besliste de wedstrijd met een knap schot. Voor Ralf Seuntjens was het een beladen wedstrijd. De aanvaller maakte deze zomer de overstap van De Graafschap naar NAC, waar hij vrijdag een basisplaats had.

Joey Konings maakte de openingstreffer voor De Graafschap tegen NAC.

Den Bosch raakt koppositie kwijt

FC Den Bosch kwam tegen Jong Ajax al in de eerste minuut op voorsprong via Roy Kuijpers, maar door twee goals van Max de Waal bogen de bezoekers de achterstand om. Naci Ünüvar bracht de Amsterdammers op 1-3, waarna de aansluitingstreffer van Kuijpers in blessuretijd te laat kwam voor de thuisploeg.

De nederlaag betekende voor Den Bosch het eerste puntenverlies van dit seizoen. De Brabanders verloren de koppositie bovendien aan Jong AZ, dat maandag nog thuis tegen nummer twee TOP Oss speelt.

FC Volendam speelde ondanks een schitterende treffer van Robert Mühren met 1-1 gelijk bij Excelsior. De spits volleerde de bal op slag van rust in de rechterbovenhoek. Kort daarvoor had Thijs Dallinga de score geopend voor de Rotterdammers.

Roda JC won in een spektakelstuk met 3-4 bij Telstar. De Velsenaren stonden bij rust met 3-1 voor, maar verloren uiteindelijk door een treffer van Fabian Serrarens diep in blessuretijd.

In Maastricht was MVV dankzij een hattrick van Mitchy Ntelo met 3-2 te sterk voor Helmond Sport. FC Dordrecht speelde thuis met 2-2 gelijk tegen Jong FC Utrecht.

Teleurstelling bij FC Den Bosch na de nederlaag tegen Jong Ajax.

