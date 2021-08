NEC heeft zich vrijdag uitstekend gerevancheerd na de forse Eredivisie-nederlaag van zaterdag tegen Ajax (5-0). De promovendus won in de tweede wedstrijd van het seizoen met 2-0 van PEC Zwolle.

Eintracht Frankfurt-huurling Ali Akman bekroonde zijn eerste basisplaats na vier minuten al met een doelpunt en vlak voor rust maakte Jonathan Okita er 2-0 van. Na rust werd er niet meer gescoord in het Goffertstadion, waar PEC-verdediger Sam Kersten in de slotfase met rood van het veld werd gestuurd.

Voor NEC was de zege voor het thuispubliek de eerste overwinning sinds de promotie naar de Eredivisie. De Nijmegenaren eindigden vorig seizoen als zevende in de Keuken Kampioen Divisie en dwongen via de play-offs promotie af.

NEC stond na de nederlaag tegen Ajax onderaan, maar klimt dankzij de overtuigende zege naar de voorlopig tiende plaats in de Eredivisie. PEC Zwolle, dat een week geleden met 0-1 verloor van Vitesse, zakt naar de achttiende en laatste plek.

Voor NEC staat volgende week zondag in de Eredivisie een uitwedstrijd tegen Heracles Almelo op het programma. PEC Zwolle gaat op bezoek bij Willem II.

NEC-aanvaller Ali Akman bekroonde zijn eerste basisplaats al na vier minuten met een doelpunt. NEC-aanvaller Ali Akman bekroonde zijn eerste basisplaats al na vier minuten met een doelpunt. Foto: Pro Shots

NEC al in eerste helft op rozen

NEC had niet lang nodig om de Amsterdamse kater van het openingsweekend weg te spoelen en kwam al binnen vier minuten op voorsprong. Bram van Polen kwam een teenlengte tekort om een fraaie pass van Mikkel Duelund te onderscheppen. Akman nam aan in het strafschopgebied en schoot op fraaie wijze met de buitenkant van de voet diagonaal binnen.

De volgende mogelijkheid diende zich pas in de 29e minuut aan, toen Max Huiberts op de paal schoot. De middenvelder van PEC probeerde het vanuit een lastige hoek en raakte het aluminium.

Vlak voor rust was het aan de andere kant opnieuw raak. Jonathan Okita werd op de linkerflank diep gestuurd door opnieuw Duelund, nam de bal goed in zijn loop mee en rondde af in de verre hoek.

Na rust viel er weinig meer te beleven in Nijmegen. De ploeg van trainer Rogier Meijer bleef eenvoudig overeind en kreeg het nog makkelijker toen Kersten in de 89e minuut de doorgebroken Ole Romeny onderuit haalde. NEC kwam in overtalsituatie niet meer in de problemen en boekte zo de eerste zege van het seizoen.