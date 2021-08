Het is nog onzeker of Ricky van Wolfswinkel zondag mee kan spelen bij FC Twente in de thuiswedstrijd tegen Ajax. De spits is niet volledig fit na het met 2-1 verloren duel met Fortuna Sittard.

"Er zijn wat fysieke ongemakken, zo staat achter de naam van Ricky van Wolfswinkel nog een vraagteken", zegt FC Twente-trainer Ron Jans. Pas na de laatste training op zaterdag wordt er een besluit genomen over zijn inzetbaarheid.

De 32-jarige spits werd deze zomer door Twente transfervrij overgenomen van het Zwitserse FC Basel. Vorig weekend maakte Van Wolfswinkel direct zijn eerste treffer voor Twente.

De Enschedeërs kunnen zondag sowieso over Dario Dumic en nieuwkomer Denilho Cleonise beschikken. Verdediger Dumic ontbrak de afgelopen weken vanwege een blessure.

"Dario heeft goed kunnen trainen en zit zondag weer bij de selectie", zei Jans. "Ook Cleonise is nu speelgerechtigd en fysiek en mentaal is hij er klaar voor."

Jans vond Twente te ingetogen spelen

Jans zei dat hij had gebaald van de nederlaag bij Fortuna Sittard. "Maar dan staat Ajax-thuis op het programma en moet je schakelen.

"Misschien dat we tegen Fortuna te ingetogen speelden. Nu moet het anders en dat gaan we doen ook." De coach hoopt dat de aanmoediging van twintigduizend supporters de ploeg gaat helpen. "Met de steun van het publiek moeten we het uiterste uit onszelf halen. Het gaat er ook om dat je er zelf in gelooft en de strijd aangaat."

Het duel van FC Twente en Ajax begint zondag om 12.15 uur.

