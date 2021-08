De supporters van Olympique Lyon hebben vrijdag met een groot spandoek hun onvrede geuit over de belabberde seizoenstart van de Franse ploeg. Trainer Peter Bosz is het volledig eens met de fans.

"Bougez-vous ou cassez-vous" (kom in actie of ga weg) stond er op een tientallen meters groot spandoek dat door supporters bij het trainingsveld was opgehangen. De spelers van Lyon bereiden zich daar na een slechte seizoensstart voor op de thuiswedstrijd tegen Clermont van zondag.

Bosz had begrip voor de onvrede bij de supporters. "Ik ben het helemaal eens met de tekst op het spandoek", zei de trainer tegen L'Équipe.

"Zondag heb ik al gezegd dat voetbal begint met mentaliteit en inzet. Dat zou de basis moeten zijn en daar heb ik de spelers aan herinnerd", zei de oud-trainer van onder meer Ajax, Vitesse, Borussia Dortmund en Bayer Leverkusen.

Lyon, dat deze zomer aanvoerder Memphis Depay naar FC Barcelona zag vertrekken, begon het seizoen thuis met een gelijkspel tegen Stade Brest en ging vervolgens met 3-0 onderuit bij Angers.

"De spelers moeten gewoon hard werken voor het team. Pas dan zal hun talent de doorslag kunnen geven", zei Bosz. "Het is niet eenvoudig om de mentaliteit te veranderen. Maar woensdag op de training speelden we elf tegen elf en toen zag ik aan de felheid dat mijn boodschap is aangekomen."

Bosz is het eens met verbanning Marcelo

Na de nederlaag van zondag werd oud-PSV'er Marcelo uit de selectie gezet door de clubleiding. Het is onduidelijk wat er precies is voorgevallen; er werd alleen gemeld dat de 34-jarige Braziliaan "ongepast gedrag" heeft vertoond.

Bosz meldde vrijdag dat hij achter het besluit van het bestuur staat. "Deze beslissing is genomen in het belang van het team. Wat de reden is, blijft tussen ons."

Goed nieuws was er ook voor Bosz. Met de Italiaanse EK-winnaar Emerson Palmieri haalde Lyon een versterking binnen. De linksback wordt gehuurd van Chelsea. Het is nog onzeker of hij zondag tegen Clermont al zijn debuut kan maken.

