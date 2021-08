FC Barcelona-trainer Ronald Koeman wil Pedri na komend weekend twee weken vrijaf geven. De middenvelder, die de hele zomer door speelde op het EK en de Olympische Spelen, moet dan niet worden opgeroepen voor het Spaans elftal.

"Het klopt dat we al een tijdje aan het nadenken zijn over wat we met Pedri willen doen", zei Koeman vrijdag op een persconferentie. "We hebben besloten dat we hem na de wedstrijd van zaterdag twee weken rust geven."

Pas op 7 augustus kwam er met de olympische finale tussen Spanje en Brazilië (1-2) een einde aan het vorige seizoen voor Pedri. De achttienjarige middenvelder speelde daarin een recordaantal van liefst 73 wedstrijden.

Acht dagen na de olympische finale in Tokio speelde Pedri alweer negentig minuten mee in de competitiewedstrijd van Barcelona tegen Sociedad (4-2). Ook zaterdag tegen Athletic Club (aftrap 22.00 uur) zal het toptalent weer in actie komen, voordat hij twee weken vakantie krijgt.

Pedri speelde acht dagen na de olympische finale alweer een competitieduel voor Barcelona. Foto: Pro Shots

Koeman sprak met Enrique over Pedri

Door zijn vakantie zal Pedri de thuiswedstrijd met Getafe van volgende week missen. Hoewel de middenvelder volgens Spaanse media graag wil spelen, zou Koeman liever zien dat hij niet wordt opgeroepen voor de interlandperiode begin september.

"Ik heb met bondscoach Luis Enrique gesproken. Het is zijn beslissing, maar ik heb hem uitgelegd waarom wij hem graag twee weken rust willen geven", vertelde Koeman.

Het is nog niet bekend of Enrique gehoor geeft aan het verzoek van Koeman. De Spaanse bondscoach maakt donderdag zijn selectie bekend voor de WK-kwalificatieduels met Zweden, Georgië en Kosovo.

