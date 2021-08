Hoewel Memphis Depay bij Manchester United een moeilijke periode beleefde onder Louis van Gaal, is de aanvaller blij met de terugkeer van de ervaren trainer als bondscoach van Oranje. De twee gaan voor de derde keer samenwerken.

"Zijn aanstelling is heel positief. Hij was in het verleden geweldig bij Oranje en ik hoop dat hij dat kan herhalen. Toen hij me in 2014 meenam naar het WK was dat echt sensationeel", blikt Memphis vrijdag terug in een interview met de Catalaanse krant El Periódico.

Depay mocht op negentienjarige leeftijd in Oranje debuteren onder Van Gaal en maakte op het WK in Brazilië zijn eerste twee treffers als international. "Dat toernooi was een geweldige ervaring", zegt Memphis. "Ik heb er veel dingen geleerd van de trainer."

Na het WK ging Van Gaal aan de slag bij Manchester United. Een jaar later betaalde de Engelse topclub 34 miljoen euro om Memphis over te nemen van PSV. "De beginperiode in Manchester was goed, maar daarna gebeurden er dingen waar ik het niet mee eens was", zegt de huidige aanvaller van FC Barcelona.

"Maar dat hoort bij het voetbal. Ik verloor het vertrouwen van Van Gaal en zijn staf. Het was een moeilijke periode voor mij."

Van Gaal en Memphis tijdens een training op het WK van 2014 in Brazilië. Van Gaal en Memphis tijdens een training op het WK van 2014 in Brazilië. Foto: Pro Shots

Memphis blij met Koeman in Barcelona

Memphis kreeg steeds minder speeltijd onder Van Gaal en onder diens opvolger José Mourinho raakte zijn rol helemaal uitgespeeld. De aanvaller vertrok naar Olympique Lyon, waar hij deze zomer een transfer naar Barcelona afdwong.

In Barcelona werkt Memphis naar tevredenheid samen met oud-bondscoach Ronald Koeman. "Een ding is voor mij heel belangrijk en dat is duidelijkheid. Een coach moet duidelijk zijn tegenover de spelers en Koeman is dat", zegt hij.

"Als de trainer duidelijk is, zal ik proberen om zo goed mogelijk te doen wat hij me vraagt. Maar ik ben ook een speler die vrijheid nodig heeft, dan kan ik uit het niets iets creëren. Koeman weet dat van mij en daarom is er chemie tussen ons."

Van Gaal maakt volgende week vrijdag zijn eerste selectie bekend. Oranje speelt op 1 september een uitwedstrijd tegen Noorwegen in de WK-kwalificatie en staat in de dagen erna tegenover Montenegro en Turkije.