Oussama Tannane hoopt na zijn belangrijke doelpunt tegen Anderlecht dat hij weer meer aan bod komt bij Vitesse. De spelmaker snapt dat hij in de laatste wedstrijden amper werd gebruikt door trainer Thomas Letsch, maar is gemotiveerd.

In afwachting van een transfer viel Tannane deze zomer buiten de basisploeg van Letsch. Tot een overgang naar een andere club is het echter nog altijd niet gekomen voor de middenvelder.

"Alles is nog open. Je begint aan een nieuw seizoen waarin niks zeker is. Ik had niet verwacht dat ik hier vanavond zou staan, en Vitesse ook niet. Daarom is het een heel moeilijk pakket", zei Tannane tegen ESPN na het 3-3-gelijkspel tegen Anderlecht.

"Het is heel lastig om dit mee te maken. Ik snap de trainer, want die wil door met de spelers die blijven. Daar was geen probleem mee. Maar nu ik er toch ben, wil ik spelen. Ik heb laten zien wat ik kan en hoe belangrijk ik kan zijn voor het team."

Tannane viel tegen Anderlecht tijdens de tweede helft in en zorgde enkele minuten later met een knap doelpunt voor de 2-3. Hij vierde het door zijn shirt uit te trekken en kreeg daarvoor een gele kaart.

Vitesse leek dankzij Oussama Tannane te gaan winnen in Brussel, maar incasseerde alsnog de gelijkmaker. Foto: Pro Shots

'Mensen weten niet wat het probleem is'

Bij de start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen werd gezegd en geschreven dat de 27-jarige Tannane niet fit was teruggekomen van vakantie, maar daar is volgens de elfvoudig international van Marokko niets van waar. Hij zegt fit te zijn en alleen wedstrijdritme nodig te hebben.

"Mijn situatie doet pijn en dat snapt niet iedereen. Veel mensen dachten dat ik niet fit ben teruggekomen, maar ze weten niet wat het probleem is. Ze weten niet wat er gaande is en wat het met mij doet", zegt hij.

Tannane sluit niet uit dat hij dit seizoen speler van Vitesse blijft. "Alles kan. Het is een heel zware transfermarkt op dit moment. Ik had ambitie en de club wilde me verkopen, maar jammer genoeg is dat niet gelukt op de manier zoals we het beide wilden hebben."

Vitesse hoopt donderdag in de return tegen Anderlecht deelname aan het hoofdtoernooi van de Conference League veilig te stellen. De wedstrijd in Arnhem begint om 19.00 uur.