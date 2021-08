Louis van Gaal maakt vrijdag zijn eerste Oranje-selectie tijdens zijn derde termijn als bondscoach bekend. Dat is de afgelopen dagen nog een flinke puzzel geweest voor de geboren Amsterdammer, die moest tornen aan zijn eigen principes.

"Donyell Malen heeft dit seizoen alleen nog maar invalbeurten gehad. Hij heeft steeds twintig of veertig minuten gespeeld. Dan is het niet des Van Gaals om Malen te selecteren", zei de bondscoach vorige week over zichzelf in de derde persoon tijdens zijn presentatie in Zeist.

"Maar ja, er zal toch iemand een doelpunt moeten maken", verzuchtte Van Gaal.

Het voorbeeld van Malen, die sinds deze persconferentie overigens wel een keer in de basis heeft gestaan bij Dortmund, laat precies zien met welk probleem de zeventigjarige bondscoach zo vroeg in het seizoen is opgezadeld. Oranje treft met Noorwegen, Montenegro en Turkije begin september drie rechtstreekse concurrenten in de WK-kwalificatiepoule, waarin het al op achterstand staat.

Stand in WK-kwalificatiepoule 1. Turkije 3-7 (+5)

2. Nederland 3-6 (+7)

3. Montenegro 3-6 (+3)

4. Noorwegen 3-6 (+1)

5. Letland 3-1 (-3)

6. Gibraltar 3-0 (-13)

'Het is nog de vraag of ik elf tegen elf kan trainen'

Bij de bekendmaking van zijn voorselectie liet Van Gaal al weten dat fitheid de belangrijkste factor is. Tijd om te trainen is er nauwelijks; er zijn spelers nodig die er direct staan.

Om die reden behoort EK-uitblinker Denzel Dumfries niet tot de voorselectie. De rechtsback trainde in afwachting van zijn transfer naar Internazionale individueel bij PSV en mist wedstrijdritme, al heeft hij zijn eerste speelminuten in Italië inmiddels gemaakt.

Spelers als Owen Wijndal, Patrick van Aanholt en Luuk de Jong ontbreken om dezelfde reden in de voorselectie, die slechts 25 namen bevatte. En behalve Malen hebben ook Donny van de Beek en Remko Pasveer dit seizoen weinig speeltijd gehad.

"Het is nog maar de vraag of ik genoeg spelers heb om tactisch elf tegen elf te trainen", zei Van Gaal. Met Joël Drommel, Tyrell Malacia en Devyne Rensch zitten er ook drie spelers in de voorselectie die wel wedstrijdfit zijn en waarschijnlijk voor het eerst zullen worden opgeroepen.

Voorselectie Oranje Doel: Justin Bijlow, Joël Drommel, Tim Krul, Remko Pasveer.

Verdediging: Nathan Aké, Daley Blind, Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, Tyrell Malacia, Devyne Rensch, Jurriën Timber, Stefan de Vrij.

Middenveld: Donny van de Beek, Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Davy Klaassen, Teun Koopmeiners, Marten de Roon, Guus Til, Georginio Wijnaldum.

Aanval: Steven Berghuis, Memphis Depay, Cody Gakpo, Donyell Malen, Wout Weghorst.

Spelers hebben voorkeur voor 4-3-3-systeem

En dan is er voor Van Gaal nog de vraag in welk systeem hij Oranje wil laten spelen. Gezien zijn voorselectie met slechts vijf aanvallers, ligt een 5-3-2-formatie voor de hand. Met dat systeem was Van Gaal succesvol op het WK van 2014 in Brazilië (derde plaats), en daarin speelde Oranje ook op het EK van afgelopen zomer onder Frank de Boer.

Maar in FaceTime-gesprekken met enkele internationals kreeg Van Gaal de indruk dat zij zich prettiger voelen in een 4-3-3-systeem. Vooral omdat de spelers dat systeem al van jongs af aan spelen en er nauwelijks tijd is voor tactische trainingen: anderhalve dag na de eerste training wacht al de uitwedstrijd tegen Noorwegen.

"We zitten dun in de keepers en rechter- en linkerspitsen", zei Van Gaal. "En die zijn belangrijk in de Hollandse school; als je die posities niet goed bezet hebt, kun je eigenlijk geen 4-3-3 spelen."

Toch is het geen uitgemaakte zaak dat de ervaren coach voor een 5-3-2-opstelling kiest. "Ik luister altijd goed naar de wensen van mijn spelers. Dat heeft me al dertig jaar veel succes opgeleverd."