Vincent Kompany baalt ervan dat hij er donderdag niet in slaagde om met Anderlecht van Vitesse te winnen, maar kan ook leven met het resultaat. De spectaculaire wedstrijd in de play-offs van de Conference League eindigde in 3-3.

Door een treffer van invaller Oussama Tannane leek Vitesse te gaan winnen, maar vlak voor tijd maakte Yari Verschaeren nog gelijk. Diep in de blessuretijd liet Lior Refaelov zelfs nog de kans op de zege liggen door een penalty te missen.

"We legden zeker niet de perfecte prestatie op de mat. Er werd ook negentig minuten lang in een hoog tempo gevoetbald. Dan is het niet makkelijk om georganiseerd te blijven, zeker als de automatismen onderling nog ontbreken", was de analyse van Kompany op zijn persconferentie.

"We hebben de hele wedstrijd wel kansen gecreëerd. Dan denk ik dat onze aanpak de juiste was. Vitesse is ook gewoon een goede ploeg, die sterk is in balbezit en moeilijk in bedwang is te houden. Ik kan leven met het resultaat."

Anderlecht en Vitesse maakten er donderdag een spektakel van. Anderlecht en Vitesse maakten er donderdag een spektakel van. Foto: ANP

'We strijden voor dit soort Europese avonden'

Kompany baalde wel stevig van de late misser van Refaelov. "Het was een rollercoaster van een wedstrijd. Wij strijden als club om dit soort Europese avonden mee te maken", aldus de oud-topverdediger van Manchester City.

"Die gemiste penalty is gewoon zuur. Maar ik onthoud liever ons begin, de reactie van mijn team en de kansen die ze creëerden. Mijn spelers bleven erin geloven. Deze confrontatie wordt over 180 minuten gespeeld."

De coach van Anderlecht heeft vertrouwen in de return. "Nu moeten we gewoon bij Vitesse winnen en we zijn gekwalificeerd. Of het nu 90 minuten of 120 minuten duurt, ik wil een ploeg zien die een hele wedstrijd gevaarlijk kan zijn."

De return tussen Vitesse en Anderlecht wordt volgende week donderdag in het GelreDome gespeeld en begint om 19.00 uur.