Bij Vitesse-coach Thomas Letsch overheerst de trots en blijdschap na het 3-3-gelijkspel van zijn ploeg in de heenwedstrijd tegen Anderlecht in de play-offs van de Conference League. De Arnhemmers gaven donderdag in de slotfase wel een 2-3-voorsprong uit handen.

"Natuurlijk ben ik blij", zei Letsch bij ESPN. "In deze wedstrijd zat alles wat voetbal en play-offs mooi maakt. Ik ben trots op mijn ploeg. We speelden tegen een topteam met toeschouwers die ongelofelijk veel lawaai maakten."

Vitesse kwam in Brussel na tien minuten op achterstand door een treffer van Benito Raman. Na een schitterende goal van Eli Dasa in de dertigste minuut bracht Raman de Belgische recordkampioen kort daarna opnieuw op voorsprong.

"We begonnen goed, maar daarna gaven we te veel ruimte weg", aldus Letsch. "In verdedigend opzicht moesten we een aantal dingen aanpassen en vervolgens ging het een stuk beter. Vanaf toen controleerden we de wedstrijd."

Thomas Letsch baalt van de penalty die Vitesse in blessuretijd tegen kreeg. Foto: Pro Shots

'Volgens de spelers was het geen strafschop'

Die aanpassingen leidden kort na rust tot de 2-2 van Nikolai Frederiksen en twintig minuten voor tijd tot de 2-3 van invaller Oussama Tannane. In de slotfase bracht Yari Verschaeren Anderlecht toch nog langszij en ontsnapte Vitesse aan een nederlaag door een gemiste strafschop van Lior Refaelov.

"Volgens de spelers was het geen strafschop, maar we moeten accepteren dat er geen VAR was", zei Letsch, die niet te spreken was over de acht gele kaarten voor zijn ploeg. "Om eerlijk te zijn begreep ik niet waarom we zo veel gele kaarten kregen. Dat was niet nodig."

Door het gelijkspel in Brussel heeft Vitesse nog altijd zicht op een plek in het hoofdtoernooi van de Conference League. "We hebben de kans om door te gaan tegen een heel grote club in Europa. Hopelijk komen er ook een hoop supporters naar ons stadion om een mooie ambiance te creëren", doelde Letsch op de return van volgende week donderdag.