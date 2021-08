Arne Slot genoot donderdagavond met volle teugen van de manier waarop Feyenoord voor de dag kwam tegen IF Elfsborg (5-0) in de play-offs van de Conference League. Alleen het spel van de Rotterdammers in de slotfase kon de coach niet bekoren.

"Het was extreem slordig en we leverden de meest simpele ballen in. Het was positief dat we er in die fase nog alles aan deden om een tegengoal te voorkomen, maar het is niet lekker dat je bij een 5-0-voorsprong nog kansen weggeeft", zei Slot in De Kuip in gesprek met ESPN.

Het was ook de enige kanttekening die de coach bij de riante zege van zijn ploeg kon plaatsen. Feyenoord was oppermachtig in De Kuip en leidde na een uur al met 5-0 door een hattrick van Luis Sinisterra en doelpunten van Alireza Jahanbakhsh en Bryan Linssen. Daar bleef het ook bij, waardoor de return volgende week een formaliteit is.

"Ik ben vooral tevreden over de manier waarop de goals tot stand kwamen", aldus Slot. "Los van het feit dat we vijf doelpunten hebben gemaakt, lieten we daaromheen veel mooie aanvallen zien. Het spel is echt heel leuk om naar te kijken, maar dat is het al wekenlang."

Feyenoord was oppermachtig tegen het Zweedse Elfsborg. Feyenoord was oppermachtig tegen het Zweedse Elfsborg. Foto: ANP

'Bijlow gaf aanleiding om rood te trekken'

Uitgerekend na de rode kaart van Elfsborg-middenvelder Frederik Holst kreeg Feyenoord het moeilijker tegen de Zweden. De Rotterdammers gaven wat kansjes weg en kwamen tien minuten voor tijd zelf ook met tien man te staan toen Justin Bijlow de uitgebroken Marokhy Ndione licht toucheerde.

"Justin deed er alles aan om geen contact te maken, maar hij gaf er wel aanleiding voor om rood te trekken en de tegenstander deed het slim. Gelukkig was het al 5-0. Ik was sowieso al niet tevreden over ons spel tegen de tien van Elfsborg", zei Slot.

Hoewel de return van volgende week nergens meer om lijkt te gaan, heeft Slot hoge verwachtingen van zijn ploeg voor de tweede ontmoeting met Elfsborg. "Hopelijk laten we daar eenzelfde soort wedstrijd zien als hier. Dat is in ieder geval de intentie."

Aanvoerder Jens Toornstra, die met twee assists van waarde was, onderstreept dat Feyenoord ook volgende week bij de les moet blijven. "We hebben een mooi vooruitzicht, maar vandaag was er in het laatste kwartier een gebrek aan concentratie. Dat is een klein smetje. Als we spelen zoals we hier de eerste helft hebben gespeeld, mag ons volgende week niks gebeuren."