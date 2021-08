José Mourinho heeft donderdag zijn officiële debuut als trainer van AS Roma opgeluisterd met een overwinning. De Romeinen waren in de eerste wedstrijd van de play-offs in de Conference League met 1-2 te sterk voor Trabzonspor.

Lorenzo Pellegrini opende na rust de score voor AS Roma, waarna Andreas Cornelius gelijkmaakte in het Turkse Trabzon. Het winnende doelpunt kwam in de 81e minuut op naam van Eldor Sjomurodov.

Rechtsback Rick Karsdorp deed de hele wedstrijd mee bij AS Roma. De Italiaanse subtopper begint zondag aan het nieuwe seizoen in de Serie A. Fiorentina komt dan op bezoek in Stadio Olimpico.

Mourinho tekende in mei een driejarig contract bij AS Roma. 'The Special One', die in Italië eerder voor de groep van Internazionale stond (2008-2010), werd een maand eerder ontslagen bij Tottenham Hotspur.

Tottenham met B-elftal onderuit in Portugal

Tottenham, dat nu gecoacht wordt door de Portugees Nuno, ging het donderdag een stuk minder af dan AS Roma. De Londenaren verloren met 1-0 bij Paços de Ferreira door een doelpunt van Lucas Silva op slag van rust.

Nuno stuurde zeker niet zijn sterkste elftal het veld in tegen de Portugezen. Van de elf spelers die zondag startten in het competitieduel met Manchester City (1-0) stond er niet één aan de aftrap tegen Paços de Ferreira.

Ook op de bank ontbrak de kwaliteit om iets te doen aan de achterstand. Harry Kane zou wel tot de selectie behoren, maar de door Manchester City begeerde spits reisde op het laatste moment toch niet mee naar Portugal.