Vitesse heeft donderdag in de play-offs van de Conference League een overwinning uit handen gegeven in een spektakelstuk tegen Anderlecht. De ploeg van coach Thomas Letsch leidde in de slotfase met 2-3 in Brussel, maar speelde uiteindelijk met 3-3 gelijk.

Vitesse kwam vroeg op achterstand door een doelpunt van Benito Raman, maar na een half uur bracht Eli Dasa de bezoekers op schitterende wijze op gelijke hoogte. Enkele minuten later bezorgde Raman Anderlecht opnieuw de voorsprong.

In de tweede helft kwam Vitesse snel langszij via Nikolai Fredriksen. Daarna waren de ploegen aan elkaar gewaagd, maar kwamen de Arnhemmers op voorsprong via invaller Oussama Tannane.

Vitesse leek op weg naar de overwinning, maar in de slotfase ging het mis voor de bezoekers. Yari Verschaeren bracht Anderlecht in de negentigste minuut op 3-3. De ploeg van coach Vincent Kompany kreeg in blessuretijd nog een uitgelezen kans op de winnende treffer, maar de strafschop van Lior Refaelov belandde op de lat.

De return tussen Vitesse en Anderlecht wordt volgende week donderdag in het GelreDome gespeeld. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League.

Vreugde bij Vitesse na de 2-3 van Oussama Tannane. Vreugde bij Vitesse na de 2-3 van Oussama Tannane. Foto: Pro Shots

Dasa brengt Vitesse op schitterende wijze langszij

Anderlecht, met Wesley Hoedt en Joshua Zirkzee in de basis, begon sterk aan de wedstrijd en dat resulteerde in de tiende minuut in de openingstreffer van Raman. De Belgische aanvaller vond het doel uit de rebound, nadat doelman Markus Schubert in eerste instantie nog een poging van Francis Amuzu had gekeerd.

De Belgische recordkampioen bleef ook daarna de betere ploeg, maar in de negentiende minuut zorgde Vitesse voor het eerste gevaar. Oussama Darfalou kopte richting doel, maar zijn inzet werd ternauwernood gestopt door doelman Hendrik Van Crombrugge.

Even later was het wel raak voor Vitesse en dat gebeurde op prachtige wijze. Dasa schoot de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied keihard in de rechterbovenhoek. Drie minuten later bracht Raman de thuisploeg met een intikker weer de voorsprong. Hij was vlak voor rust ook dicht bij de 3-1, maar de paal voorkwam een hattrick.

Yari Verschaeren viert de 3-3 van Anderlecht in de slotfase. Yari Verschaeren viert de 3-3 van Anderlecht in de slotfase. Foto: ANP

Vitesse ontsnapt in blessuretijd aan nederlaag

In de tweede helft kwam Vitesse binnen een minuut op gelijke hoogte. Fredriksen besloot vanaf de rand van het strafschopgebied uit te halen en zag zijn poging in de rechterhoek belanden.

Daarna ging het spel op en neer, maar waren de beste kansen voor Vitesse. Dat leverde een kleine twintig minuten voor tijd de 2-3 van Tannane op. De aanvaller profiteerde van balverlies van Hoedt en bekroonde een fraaie actie met een schuiver in de verre hoek.

Vitesse leek een goede uitgangspositie te verwerven voor de return in Arnhem, maar in de slotfase bracht Verschaeren Anderlecht vanaf de rand van het zestienmetergebied langszij. Even later ontsnapten de bezoekers aan de 4-3: Refaelov schoot op de lat uit een strafschop, nadat de bal op de stip was gegaan vanwege een overtreding van Matús Bero.