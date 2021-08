Feyenoord kan een plek in de groepsfase van de Conference League bijna niet meer ontgaan. De Rotterdammers wisten het Zweedse IF Elfsborg in de eerste wedstrijd van de play-offs volledig te overklassen: 5-0.

Bij rust stond het al 3-0 in De Kuip door treffers van Luis Sinisterra (twee) en Alireza Jahanbakhsh. Sinisterra tekende vlak na rust voor zijn hattrick en Linssen bepaalde de eindstand op 5-0. Feyenoord eindigde de wedstrijd nog wel met tien man na een rode kaart voor Justin Bijlow, die een uitgebroken speler licht toucheerde.

Door de klinkende overwinning lijkt de return van volgende week in Zweden een formaliteit. Feyenoord, dat in de tweede voorronde van de Conference League met FC Drita afrekende, had in de derde voorronde ook al geen kind aan het Zwitserse FC Luzern (twee zeges van 3-0).

Trainer Arne Slot kon tegen Elfsborg weer beschikken over Jahanbakhsh. De aanvaller raakte vorige week tegen Luzern geblesseerd en miste het competitieduel met Willem II van afgelopen zondag, maar was fit genoeg om te starten en deed 67 minuten mee.

Vitesse verzuimde net als Feyenoord goede zaken te doen in de play-offs van de Conference League. De Arnhemmers gaven in de slotfase een 2-3-overwinning uit handen bij Anderlecht.

Feyenoord oppermachtig in De Kuip

Al vanaf de eerste minuut lag het initiatief bij Feyenoord en dat leverde direct gevaarlijke momenten op. Na wat speldenprikjes - Bryan Linssen kopte een meter naast en een schot van Sinisterra werd gepareerd- had het halverwege de eerste helft 1-0 moeten staan. Jens Toornstra stuurde Marcus Pedersen weg aan de rechterkant en diens voorzet belandde uiteindelijk bij Sinisterra, maar die schoot in het zijnet.

Vlak daarna kreeg het gretige Feyenoord alsnog loon naar werken. Aanvoerder Toornstra, die in de eerste helft uitblonk met fraaie passes, vond het hoofd van Sinisterra en die kopte in vrijstaande positie raak. Die treffer leek bevrijdend te werken, want iets meer dan tien minuten later stond het al 3-0.

Jahanbakhsh schoot na een half uur op aangeven van wederom Toornstra van dichtbij hard binnen en zeven minuten later plaatste Sinisterra de bal in de verre hoek. Vlak voor rust leek de Colombiaan op identieke wijze raak te schieten, maar zijn bal werd van de lijn gehaald.

Hattrick Sinisterra en rood voor Elfsborg

Elfsborg kwam totaal niet in het spel voor en dat werd na rust niet anders. Sterker nog, Feyenoord maakte drie minuten na rust aan alle Zweedse hoop een einde. Pedersen stoomde weer op aan de rechterkant en gaf een perfecte voorzet op Sinisterra, die met een kopbal zijn hattrick verzilverde.

Het ging daarna van kwaad tot erger bij de bezoekers, die in de 58e minuut wederom uit een standaardsituatie een doelpunt incasseerden. Til stuitte uit een corner van dichtbij op Rönning, maar Linssen schoot in de rebound wel raak. Drie minuten later moest Elfsborg met tien man verder nadat Frederik Holst met een grove charge zijn tweede gele kaart pakte.

Opvallend genoeg kwam Feyenoord er uitgerekend tegen tien man niet meer zo vaak doorheen, waardoor de doelpuntenproductie stokte. Elfsborg probeerde de schade vooral beperkt te houden, maar kwam er in de slotfase toch nog een keer uit en dat leverde doelman Bijlow een rode kaart op.

De net ingevallen Marokhy Ndione werd op eigen helft weggestuurd en kon zo richting het Feyenoord-doel lopen, maar zocht het contact op met de uitgekomen Bijlow. Er leek niet veel aan de hand, maar scheidsrechter Craig Pawson trok rood. Het was het enige smetje op de overtuigende zege van Feyenoord, dat zich al op mag gaan maken voor de groepsfase van de Conference League.