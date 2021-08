Feyenoord begint donderdagavond met Alireza Jahanbakhsh aan de thuiswedstrijd tegen IF Elfsborg in de play-offs van de Conference League. De aanvaller is zoals verwacht op tijd hersteld van zijn blessure.

Opstellingen Feyenoord-Elfsborg Feyenoord: Bijlow; Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia; Toornstra, Kökçu, Til; Jahanbakhsh, Linssen en Sinisterra.

Elfsborg: Rönning; Larsson, Vaisänen; McVey, Strand; Rømer, Holst, Gojani; Alm, Frick en Okkels

De 28-jarige Jahanbakhsh viel vorige week in de thuiswedstrijd tegen FC Luzern (3-0) na 42 minuten geblesseerd uit en moest zondag het uitduel met Willem II (0-4) aan zich voorbij laten gaan. Trainer Arne Slot sprak woensdag op zijn persconferentie al de verwachting uit dat de Iraniër fit genoeg zou zijn om tegen Elfsborg te spelen.

Het meespelen van Jahanbakhsh, die vorige week tegen Luzern twee keer scoorde, is een opsteker voor Slot. Ten opzichte van de overtuigend gewonnen wedstrijden tegen Luzern en Willem II bracht de coach helemaal geen wijzigingen aan.

Het duel tussen Feyenoord en Elfsborg begint donderdag om 20.00 uur in De Kuip en de return in Zweden volgt een week later. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de groepsfase van de eerste editie van de Conference League.

Vitesse met Bazoer tegen Anderlecht van Zirkzee en Hoedt

Vitesse begint met Riechedly Bazoer aan de eerste ontmoeting met Anderlecht. De centrale verdediger viel zondag in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle (0-1-zege) na 39 minuten geblesseerd uit, maar is fit genoeg om te starten in Brussel.

Dat geldt nog niet voor Oussama Tannane. De spelmaker van Vitesse miste de laatste drie wedstrijden door blessureleed, maar zit tegen Anderlecht wel op de bank. Trainer Thomas Letsch kan niet beschikken over de geschorste Loïs Openda. Hij wordt in de voorhoede vervangen door Oussama Darfalou. Op de rechtsbackpositie neemt Eli Dasa de plek in van de geblesseerde Million Manhoef.

Bij Anderlecht staan er met aanvaller Joshua Zirkzee en verdediger Wesley Hoedt twee Nederlanders aan de aftrap. Zirkzee wordt dit seizoen gehuurd van Bayern München en was zondag belangrijk met twee treffers tegen Cercle Brugge.

De wedstrijd tussen Vitesse en Anderlecht begint om 20.00 uur in Brussel.