Lieke Martens maakt kans om te worden uitgeroepen tot Europees Voetbalster van het Jaar. De aanvaller van FC Barcelona is net als haar teamgenoten Jenni Hermoso en Alexia Putellas genomineerd voor de prestigieuze prijs van de UEFA.

De 28-jarige Martens was afgelopen seizoen met twintig doelpunten en zestien assists goud waard voor Barcelona en veroverde met de Catalanen de landstitel en de Champions League. De Limburgse scoorde tijdens de Olympische Spelen in Tokio vier keer namens de Oranjevrouwen, die in de kwartfinales werden uitgeschakeld door de Verenigde Staten.

Het is niet de eerste keer dat Martens is genomineerd. Ze won de prijs al in het seizoen 2016/2017, toen ze met Oranje in eigen land de Europese titel veroverde. Als Martens opnieuw tot Europees Voetbalster van het Jaar wordt uitgeroepen, dan is ze samen met Pernille Harder recordhoudster.

Vivianne Miedema kreeg niet genoeg punten van de jury, die bestond uit coaches van clubs die meededen aan de achtste finales van de Women's Champions League en twintig journalisten. De spits van Arsenal eindigde met 32 punten als vierde.

Sarina Wiegman, die op de Spelen afzwaaide als bondscoach van Oranje, werd niet genomineerd in de verkiezing van Coach van het Jaar in het vrouwenvoetbal. Lluís Cortés (FC Barcelona), Peter Gerhardsson (Zweeds elftal) en Emma Hayes (Chelsea) kregen de meeste punten van de jury. Wiegman eindigde als achtste.

Messi, Ronaldo en Lewandowski vallen buiten de boot

Bij de mannen gaat de strijd om de prijs van Europees Voetballer van het Jaar tussen Kevin De Bruyne (Manchester City) en Chelsea-spelers N'Golo Kanté en Jorginho. Daarmee zijn alleen spelers geselecteerd die meededen aan de Champions League-finale, die Chelsea met 1-0 won door een treffer van Kai Havertz.

Lionel Messi en Cristiano Ronaldo kregen niet genoeg punten van de jury. Datzelfde geldt voor Robert Lewandowski, misschien wel de opvallendste afwezige. De Pool scoorde afgelopen seizoen maar liefst 48 keer in 40 wedstrijden voor Bayern, waarmee hij afgelopen seizoen het WK voor clubs won en landskampioen werd.

In de verkiezing van Coach van het Jaar zijn Josep Guardiola (Manchester City), Roberto Mancini (Italïe) en Thomas Tuchel (Chelsea) genomineerd. Guardiola leidde City naar de landstitel, de League Cup en de Champions League-finale. Onder Mancini veroverde Italië de Europese titel en aan de hand van Tuchel won Chelsea de Champions League.

Bij de mannen bestond de jury uit de 24 bondscoaches van het EK, 80 trainers van de clubs die meededen aan de groepsfase van de Champions League en de Europa League en 55 journalisten. Alle winnaars worden bekendgemaakt tijdens de loting voor de groepsfase van de Champions League op donderdag 26 augustus.