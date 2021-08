Denis Law heeft donderdag bekendgemaakt dat hij aan dementie lijdt. De 81-jarige oud-spits is al de zesde speler van het elftal van Manchester United dat in 1968 de de Europacup I won die met de hersenaandoening kampt.

In Groot-Brittannië is al langer een discussie gaande over de mogelijke invloed van koppen op dementie. Met steun van de FA voeren de universiteiten van Londen en Nottingham momenteel een onderzoek uit naar een mogelijk verband.

In november werd al bekend dat Laws oude ploeggenoot Bobby Charlton dementeert. Nobby Stiles, Tony Dunne, Bill Foulkes en David Herd, met wie zijn samenspeelden, overleden al nadat ze met de ziekte waren gediagnosticeerd.

In een uitgebreide verklaring op de website van Manchester United maakt Law bekend dat hij aan een combinatie van de ziekte van Alzheimer en vasculaire dementie lijdt. "Ik ben nu op een punt waarop ik graag open wil zijn over mijn toestand", zegt de Schot, die met 237 goals derde staat op de topscorerslijst aller tijden van de club.

"Het is een enorm lastige ziekte, ik heb al veel vrienden gezien die hetzelfde hebben meegemaakt. Je hoopt dat het jou niet overkomt en je maakt er grapjes over als de eerste signalen zich voordoen, want die wil je eigenlijk negeren."

Denis Law (links) met voormalig Manchester United-manager Alex Ferguson op de uitvaart van oud-ploeggenoot David Herd in 2016. Denis Law (links) met voormalig Manchester United-manager Alex Ferguson op de uitvaart van oud-ploeggenoot David Herd in 2016. Foto: Getty

Dochter van Law zamelt geld in voor dementieonderzoek

Nu vaststaat dat ook Law aan het dementeren is, kan hij de ziekte niet meer ontkennen. "Je wordt boos en gefrustreerd, je bent in de war en maakt je zorgen. Vooral voor je familieleden, want zij zullen met de situatie moeten omgaan", zegt hij.

"Ik merk nu dat mijn brein afbrokkelt en dat mijn herinneringen vervagen. Dat levert me stress op, omdat er situaties ontstaan waarover ik geen controle heb. Ik wil dit daarom nu bekendmaken, omdat er een tijd komt dat ik daar niet meer toe in staat ben. De gedachte hieraan haat ik."

De dochter van Law doet mee aan een ultraloop om geld in te zamelen voor dementieonderzoek. "We zijn enorm dankbaar dat Denis en zijn familie geld aan ons doneren", zegt Kate Lee van Alzheimer Society.

"We hebben al te veel sporthelden gezien die met deze ziekte te maken kregen. Onze campagne is daardoor belangrijker dan ooit."