Pedro heeft donderdag een zeer gevoelige overstap van AS Roma naar aartsrivaal Lazio gemaakt. De 34-jarige aanvaller is de eerste speler in 36 jaar tijd die de ene Romeinse club voor de andere inwisselt.

De laatste speler die een dergelijke transfer maakte, was keeper Astutillo Malgioglio, die in 1985 net als Pedro van Roma naar Lazio ging. Sindsdien maakte niemand rechtstreeks de overstap tussen de Romeinse clubs.

Pedro stond pas een jaar onder contract bij Roma, waarbij hij afgelopen seizoen in veertig officiële wedstrijden tot zes doelpunten en zeven assists kwam. Dit seizoen komt hij niet voor in de plannen van de nieuwe coach José Mourinho.

De 65-voudig international van Spanje begon zijn loopbaan bij FC Barcelona, waarvoor hij jaren speelde. Met de topclub won hij onder meer drie keer de Champions League en veroverde hij vijf landstitels.

In de zomer van 2015 stapte Pedro over naar Chelsea. Met de Londenaren was hij met onder meer winst van de Europa League en het binnenhalen van een kampioenschap eveneens succesvol.

Vorig jaar verliet de aanvaller Chelsea voor Roma, waarbij hij tot medio 2023 tekende. Ondanks zijn doorlopende contract hoeft Lazio naar verluidt geen transfersom voor hem te betalen.