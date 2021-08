Clubs uit de Eredivisie gaan gehoor geven aan de oproep van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om supporters over het hele stadion te verspreiden. Dat blijkt uit een rondgang van NU.nl.

Feyenoord opende de poorten van De Kuip donderdag al om 18.00 uur, twee uur voor de aftrap van de wedstrijd tegen IF Elfsborg. "Vanwege de huidige coronamaatregelen vraagt de club supporters gespreid naar binnen te gaan", schrijft de Rotterdamse club. Door de deuren vroeger te openen, hoopt Feyenoord dat de fans zo min mogelijk met elkaar in contact komen en zich goed aan de coronamaatregelen kunnen houden.

Bij de vorige wedstrijd in De Kuip, een oefenduel met Atlético Madrid, was dat nog niet het geval. Feyenoord hield zich aan de huidige richtlijnen van de overheid door het stadion voor twee derde te vullen. Maar supporters klonterden samen in veel vakken, terwijl andere vakken helemaal leeg bleven.

Dat beeld was afgelopen weekend in de eerste speelronde van de Eredivisie bij meer clubs te zien. Honderden supporters zaten bijeengepakt op de ene tribune, terwijl andere vakken leeg bleven. Het leidde tot verontwaardigde reacties van bijvoorbeeld festivalorganisatoren, de evenementenbranche en de horeca, die met veel strengere maatregelen te maken hebben.

Voor de duidelijkheid: alle toeschouwers van een voetbalwedstrijd dienen via de CoronaCheck-app aan te tonen dat ze gevaccineerd, negatief getest of onlangs hersteld zijn. Eenmaal binnen is dan de anderhalvemeterregel niet meer van kracht. Omdat het om een evenement met vaste zitplaatsen in de buitenlucht gaat, mogen er toch tienduizenden mensen samenkomen. Maar het ministerie van VWS wil dat de fans wel zo veel mogelijk verspreid over de tribunes plaatsnemen.

Foto: Pro Shots

GGD registreerde 21 en 13 besmettingen na PSV-duels

Volgens PSV zaten de supporters tijdens de eerdere thuiswedstrijden tegen Galatasaray en FC Midtjylland verspreid over het hele stadion. Zo zal dat ook zijn bij de komende thuisduels met SC Cambuur (zaterdag) en Benfica (dinsdag), laat een woordvoerder weten. "Wij hebben in alle vakken van het stadion seizoenkaarthouders en die zitten op een vaste plek."

Na de wedstrijd tegen Galatasaray stelde de GGD 21 coronabesmettingen vast en een week later na de wedstrijd tegen Midtjylland nog eens 13. "De GGD heeft ons laten weten dat dit hartstikke weinig is onder tienduizenden toeschouwers", aldus de woordvoerder.

"Bovendien is natuurlijk niet met zekerheid te zeggen dat die besmettingen in ons stadion hebben plaatsgevonden, dat kan ook ergens anders gebeurd zijn. We weten alleen dat deze mensen zeven dagen na de wedstrijd positief zijn getest. De besmette gevallen zaten op verschillende tribunes, er is geen sprake geweest van een besmettingshaard."

PSV werkt met tijdslots, zodat de supporters gefaseerd binnenkomen. Ook heeft de club de kaartcontrole opgeschaald om rijen te voorkomen. "Inmiddels is gebleken dat het voetbal op een veilige manier met publiek gespeeld kan worden", zegt de woordvoerder. "Je zou dan ook niet de vraag moeten stellen waarom het voetbal wel mag, maar juist waarom andere branches nog niet open mogen."

Foto: Pro Shots

Andere clubs geven ook gehoor aan oproep ministerie

Ook andere clubs geven gehoor aan de oproep van het ministerie om fans te spreiden. FC Twente, dat zondag een thuiswedstrijd tegen Ajax speelt, mag 20.000 toeschouwers ontvangen in de Grolsch Veste, waar normaal gesproken plaats is voor 30.000 mensen.

"Die supporters zullen we verspreiden over het hele stadion. Alleen het vak naast het uitvak blijft leeg, maar dat was bij ons altijd zo", zegt een woordvoerder van de club uit Enschede.

Bij een oefenwedstrijd tegen Lazio pakte Twente het nog anders aan. Toen bleven veel vakken leeg en zaten andere vakken helemaal vol, net als in De Kuip gebeurde.

Stewards van de club zullen erop toezien dat de supporters zondag wel verspreid over de tribune plaatsnemen. "Er zullen nog steeds wel wat mensen naast elkaar zitten, dat hou je altijd met twee derde van de bezetting. Mensen hoeven vanwege de toegangscheck ook geen 1,5 meter afstand te houden", laat Twente weten.

Foto: Pro Shots

Over een maand waarschijnlijk weer volle stadions

Bij sc Heerenveen, dat zaterdag thuis tegen RKC Waalwijk speelt, zullen alle tribunevakken geopend worden, zodat de fans zich over het hele stadion kunnen verspreiden. Een woordvoerder van de club vertelt dat 14.500 van de 26.000 beschikbare kaarten zijn verkocht, waardoor het stadion voor iets meer dan de helft gevuld zal zijn.

"In het voetbal hebben we laten zien dat we op een veilige manier wedstrijden kunnen organiseren", zegt de woordvoerder van Heerenveen. "We zijn blij dat we op deze manier weer met publiek mogen spelen."

Het kabinet kondigde eerder aan dat de anderhalvemeterregel mogelijk op 20 september komt te vervallen. Dat zou inhouden dat stadions over een maand wellicht weer helemaal gevuld kunnen worden. "Wij gaan er natuurlijk niet over", aldus Heerenveen. "Maar we hopen dat we snel weer helemaal open kunnen."