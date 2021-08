Arnaut Danjuma Groeneveld verkast van Bournemouth naar Villarreal. De tweevoudig Oranje-international heeft donderdag een vijfjarig contract getekend bij de club die vorig seizoen de Europa League won en dit seizoen in de Champions League speelt.

Zowel Bournemouth als Villarreal maakt geen melding van de transfersom die voor de 24-jarige Danjuma wordt neergelegd, maar volgens diverse media ligt het bedrag rond de 20 miljoen euro.

Danjuma maakte deel uit van de jeugdopleiding van PSV en debuteerde in 2016 als prof bij NEC. In de zomer van 2018 verdiende de aanvaller een transfer naar Club Brugge, dat hem een jaar later voor 16,5 miljoen euro aan Bournemouth verkocht.

Tijdens zijn eerste seizoen in Engeland degradeerde Danjuma met Bournemouth uit de Premier League. Vorig seizoen liet hij zich met vijftien doelpunten en zeven assists in 33 competitieduels gelden in het Championship.

In oktober 2018 maakte Danjuma als speler van Club Brugge zijn debuut in het Nederlands elftal. Onder toenmalig bondscoach Ronald Koeman viel hij in tijdens het met 3-0 gewonnen Nations League-duel met Duitsland en scoorde hij drie dagen later in een oefeninterland tegen België. Tot dusver bleef het bij die twee interlands.

Villarreal, dat wordt gecoacht door Unai Emery, won vorig seizoen de Europa League door in de finale af te rekenen met Manchester United. Dankzij die zege mag de 'Yellow Submarine' dit seizoen in de Champions League uitkomen.