Trainer Pascal Jansen van AZ heeft er vertrouwen in dat zijn ploeg volgende week tegen Celtic alsnog een gooi naar een Europa League-ticket kan doen. De Alkmaarders verloren de heenwedstrijd in Glasgow woensdag met 2-0.

AZ was niet de mindere en kreeg ook kansen, maar was in de afronding minder scherp dan de Schotten. Het spelbeeld geeft Jansen het gevoel dat de strijd nog niet is gestreden.

"Het is nog steeds een wedstrijd, zeker gezien het aantal kansen dat we bij elkaar hebben gespeeld. We doen volop mee", zei de 48-jarige trainer van AZ na de nederlaag op Celtic Park.

"We hebben twee keer een mogelijkheid gehad om op voorsprong te komen voordat zij überhaupt een goal hadden gemaakt. Dat zijn momenten die we moeten meenemen naar de volgende wedstrijd en dan moeten we die kansen wél benutten."

AZ kreeg kansen op Celtic Park, maar scoorde niet. AZ kreeg kansen op Celtic Park, maar scoorde niet. Foto: Getty Images

Jansen baalt vooral van tweede tegengoal

Jansen baalde van de manier waarop AZ de doelpunten incasseerde. Vooral de tweede Celtic-treffer, waarbij verdediger Timo Letschert in de tweede helft een eigen doelpunt op zijn naam kreeg, vond hij onnodig.

"Die tweede goal viel op een moment dat wij veel beter in de wedstrijd zaten. Het momentum viel onze kant op, maar we maakten in de opbouw een keuze die niet even handig was. Daar kwamen wat vervelende situaties en een onnodige goal uit voort."

De return tussen AZ en Celtic wordt volgende week donderdag gespeeld. De wedstrijd in het AFAS Stadion begint om 20.15 uur.

Bekijk de uitslagen en het programma in de Europa League-play-offs