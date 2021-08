Wesley Sneijder verwacht dat de derde termijn van Louis van Gaal als bondscoach van het Nederlands elftal geen succes wordt. Volgens de recordinternational van Oranje heeft de zeventigjarige coach te weinig tijd om de spelers aan zijn werkwijze te laten wennen.

"Hij wil iedereen naar zijn hand zetten. Dat kan hij ook, maar de tijd is er nu niet. Dat gaat hem opbreken, denk ik", zei Sneijder woensdag bij RTL 7, waar hij de wedstrijd van PSV tegen Benfica in de play-offs van de Champions League analyseerde. "Ik denk dat het te kort dag is."

Sneijder werkte van 2012 tot 2014 samen met Van Gaal tijdens diens tweede periode bij Oranje. De oud-coach van onder meer Ajax en FC Barcelona zei dinsdag bij zijn presentatie zelf ook dat het bij zijn ploegen pas na zo'n drie maanden ging lopen.

"Misschien is het daarom wel niet het juiste moment om in te stappen", aldus Sneijder. "Hij kan het. Alleen heeft hij tijd nodig en dat heeft hij nu niet. Dus het gaat een heel lastig weekje worden."

Daarmee doelde de oud-middenvelder op de eerste week van september, waarin Nederland drie WK-kwalificatieduels in zeven dagen speelt. Op 1 september gaat de ploeg van Van Gaal op bezoek bij Noorwegen en daarna wachten thuisduels met Montenegro (4 september) en Turkije (7 september).

Sneijder was niet verbaasd dat Van Gaal liet weten dat de spelers blij waren met zijn komst. "Er is toch geen speler die tegen hem gaat zeggen dat hij niet blij is dat hij bondscoach is?", zei hij. "Ik denk dat meneer Van Gaal vijftig minuten van het uur met de spelers gepraat heeft. Maar dat is ook logisch."