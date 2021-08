AZ staat een zware opgave te wachten om de groepsfase van de Europa League nog te bereiken. De Alkmaarders verloren woensdag de eerste wedstrijd in de play-offs met 2-0 op bezoek bij Celtic.

De Alkmaarders, die in tegenstelling tot het Eredivisie-duel met RKC begonnen met aanvoerder Teun Koopmeiners, keken in Schotland vrijwel de gehele wedstrijd tegen een achterstand aan. In de elfde minuut opende Kyogo Furuhashi de score al namens de thuisploeg op Celtic Park.

Na de openingstreffer werd AZ flink teruggedrongen en werd de ploeg van Pascal Jansen in de eerste helft alleen gevaarlijk via een spaarzame uitbraak. Dankzij doelman Hobie Verhulst bleef de schade voor rust beperkt.

Na een uur zette de dertigjarige James Forrest de eindstand op het scorebord. De Schot, die zijn hele carrière bij Celtic speelt, liet Verhulst via het been van Timo Letschert kansloos.

De return is volgende week donderdag in Alkmaar. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de groepsfase van de Europa League. Mocht AZ de uitschakeling niet weten te voorkomen, dan komt de ploeg van Pascal Jansen uit in het hoofdtoernooi van de Conference League.

Vangelis Pavlidis raakte in de openingsfase de paal namens AZ. Vangelis Pavlidis raakte in de openingsfase de paal namens AZ. Foto: ANP

Doelman Verhulst houdt AZ op de been

Zonder de geschorste Jesper Karlsson, maar met Vangelis Pavlidis in de spits ging AZ voortvarend van start op Celtic Park. De ploeg van Jansen creëerde al vroeg in de wedstrijd een grote kans. Pavlidis raakte op aangeven van Koopmeiners de binnenkant van de paal.

De eerste grote kans van de thuisploeg was na elf minuten wel meteen raak. Celtic-middenvelder Tom Rogic gaf de bal voor bij de tweede paal, waar Furuhashi de bal achter doelman Verhulst tikte.

Celtic zette AZ in deze fase behoorlijk onder druk en de ploeg van Jansen had het aan Verhulst te danken dat de schade beperkt bleef. Verhulst bracht onder meer redding op pogingen van Liel Abada en Rogic. AZ counterde er via Zakaria Aboukhlal één keer razendsnel uit, maar doelman Joe Hart tikte de bal uit de verre hoek.

Hobie Verhulst kan de 2-0 niet voorkomen. Hobie Verhulst kan de 2-0 niet voorkomen. Foto: ANP

Letschert ongelukkig bij tweede treffer

Net als in de eerste helft kreeg AZ direct een grote kans aan het begint van de tweede helft. Thijs Oosting, die als gelegenheidslinksback speelde bij de Alkmaarders, kreeg de uitgelezen mogelijkheid om de 1-1. Hij schoot de bal echter van dichtbij hoog over het doel.

Na een uur spelen zette Celtic-middenvelder Forrest met enig fortuin de eindstand op het bord. Zijn schot werd door Letschert van richting veranderd, waarna Verhulst kansloos was.

In de slotfase hield de thuisploeg het achterin goed dicht en kwam AZ ook na het inbrengen van Hakom Evjen, Jordy Clasie en Ernest Poku moeizaam tot kansen. Celtic kreeg via Odsonne Edouard vlak voor het eindsignaal nog een kans op de 0-3, maar niet voor het eerst lag Verhulst in de weg.