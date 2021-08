De voetbalsters van FC Twente hebben woensdag dankzij een monsterzege de finale van de eerste voorronde van de Champions League bereikt. De regerend landskampioen haalde in Enschede met 9-0 uit tegen Tbilisi Nike uit Georgië. PSV bereikte ten koste van Lokomotiv Moskou de finale van de eerste kwalificatieronde: 3-1.

Fenna Kalma eiste een hoofdrol voor zich op bij FC Twente. De aanvaller scoorde in de eerste helft liefst vier keer achter elkaar en leverde ook drie assists. De andere treffers van de thuisploeg kwamen op naam van Anna-Lena Stolze, Caitlin Dijkstra, Renate Jansen, Lotje de Keijzer en Wieke Kaptein.

Voor een plek in de tweede kwalificatieronde moet FC Twente afrekenen met Spartak Subotica uit Servië. Die wedstrijd staat komende zaterdag op het programma in Enschede. Mocht FC Twente dat duel winnen, dan volgt een dubbele confrontatie met één tegenstander in de tweede kwalificatieronde.

In Moskou kwam PSV weliswaar vroeg op achterstand door een treffer van Anna Belomyttseva, maar twee minuten later herstelde Esmee Brugts het evenwicht. Maruschka Waldus bracht de Eindhovense formatie halverwege de tweede helft op voorsprong, waarna Amalie Thestrup in blessuretijd voor de beslissing zorgde.

PSV speelt in de finale van de eerste kwalificatieronde tegen het Arsenal van Oranje-international Vivianne Miedema. Ook die wedstrijd wordt in Moskou gespeeld.

Mochten FC Twente en PSV zaterdag winnen, dan volgt een dubbele confrontatie met één tegenstander in de tweede kwalificatieronde. De winnaar van dat tweeluik plaatst zich voor de groepsfase van de Champions League.