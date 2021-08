Vitesse-trainer Thomas Letsch spreekt van een "bijzonder grote uitdaging" om tegen Anderlecht te spelen in de play-offs van de Conference League. Desondanks ziet de Duitser wel kansen in de dubbele ontmoeting.

"Anderlecht heeft een goed team dat individuele kwaliteiten combineert met een goede samenwerking", zei Letsch woensdag op de voorbeschouwende persconferentie over de Belgische tegenstander.

"Ze zijn vooral goed in balbezit, wat geen verrassing is met een coach die jaren bij Manchester City heeft gespeeld", doelde hij op de 35-jarige Vincent Kompany. "Voetballen tegen deze club is in elk geval voor ons een bijzonder grote uitdaging."

Ondanks de lovende woorden over Anderlecht is Letsch ervan overtuigd dat Vitesse kan winnen. "We hebben veel video's gezien en weten wat we moeten doen", aldus de trainer, die donderdag weer over de herstelde Riechedly Bazoer en Oussama Tannane kan beschikken.

"Ik denk dat het verschil uiteindelijk niet zo heel groot zal zijn. Daarom heb ik goede hoop dat we over twee wedstrijden kunnen winnen. We willen dit seizoen heel graag nog wat meer van Europa zien."

Anderlecht-Vitesse begint donderdag om 20.00 uur in Brussel. De return is een week later in het GelreDome. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League.