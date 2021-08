Lasse Schöne heeft woensdag laten weten niet meer uit te komen voor de Deense nationale ploeg. De 35-jarige middenvelder van NEC heeft in totaal 51 interlands gespeeld.

"Na twaalf jaar mijn land te hebben vertegenwoordigd, is het tijd om afscheid te nemen", schrijft Schöne op Instagram. De Deen speelde zijn laatste interland in maart tegen Moldavië (8-0) en werd afgelopen zomer door bondscoach Kasper Hjulmand niet opgenomen in de EK-selectie.

De oud-speler van onder meer Ajax, sc Heerenveen en De Graafschap kwam namens Denemarken uit op het EK van 2012, waar de Denen ondanks een 1-0-overwinning op Nederland in de groepsfase werden uitgeschakeld. Ook vertegenwoordigde Schöne zijn land op het WK van 2018.

"Het was een geweldig avontuur en ik ben trots dat ik meer dan vijftig wedstrijden heb mogen spelen", vervolgt Schöne. "Van trainingen tot het EK en het WK, het was altijd een enorme eer."

Schöne blijft nog wel actief op clubniveau en tekende afgelopen zomer een contract voor twee jaar bij NEC. Met de Nijmegenaren kende hij een lastige seizoensstart op bezoek bij Ajax (5-0). Vrijdag gaat NEC op bezoek bij PEC Zwolle.