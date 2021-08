85' PSV klopt nog steeds op de deur, maar is de laatste minuten een stuk minder gevaarlijk. 2-1 is een resultaat waar Roger Schmidt in de rust waarschijnlijk voor getekend had, maar op basis van de tweede helft zal hij het idee hebben dat er meer in zit. Ondertussen wisselt Benfica voor de laatste keer: Adel Taarabt komt voor Joao Mario.