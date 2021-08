AZ begint woensdag met Teun Koopmeiners aan de uitwedstrijd tegen Celtic in de play-offs van de Europa League. De middenvelder werd afgelopen weekend nog gepasseerd door trainer Pascal Jansen in de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk (1-0-verlies).

Opstelling Celtic: Hart; Ralston, Starfelt, Welsh, Taylor; Turnbull, McGregor, Rogic; Forrest, Furuhashi en Abada.

Opstelling AZ: Verhulst; Sugawara, Letschert, Martins Indi, Oosting; Midtsjø, De Wit, Koopmeiners; Gudmundsson, Pavlidis en Aboukhlal.

Koopmeiners wil graag een transfer maken, maar ondanks interesse uit Italië is het daar nog altijd niet van gekomen. Jansen wilde tegen RKC alleen spelers opstellen die "met hun gedachten volledig bij AZ zijn". Na een uur spelen kwam Koopmeiners alsnog in het veld tegen RKC.

AZ moet het in de eerste wedstrijd tegen Celtic wel zonder Jesper Karlsson stellen. De Zweedse aanvaller is geschorst vanwege zijn rode kaart in het Europa League-duel met HNK Rijeka in december. Zijn plek in de aanval wordt ingenomen door Albert Gudmundsson, waardoor Vangelis Pavlidis in de spits begint.

Ten opzichte van de wedstrijd tegen RKC voert Jansen nog een wijziging door in zijn opstelling. Fredrik Midtsjø krijgt op het middenveld de voorkeur boven Tijjani Reijnders. Door de basisplaats van Koopmeiners begint ook Jordy Clasie als reserve.

De van FC Nordsjaelland overgekomen doelman Peter Vindahl Jensen heeft nog geen basisplaats. De Deen moet na het vertrek van Marco Bizot naar Stade Brest de nieuwe eerste keeper van AZ worden, maar zit tegen Celtic nog op de bank. Hobie Verhulst verdedigt het doel van de Alkmaarders in Schotland.

De wedstrijd tussen AZ en Celtic begint woensdag om 20.45 uur in Glasgow en de return is acht dagen later in het AFAS Stadion. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de groepsfase van de Europa League.

