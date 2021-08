Mike van der Hoorn keert na acht jaar terug bij FC Utrecht. De verdediger komt op huurbasis over van Arminia Bielefeld en zal volgend jaar definitief de overstap naar de Domstedelingen maken. Verder versterkte FC Twente zich woensdag met aanvaller Denilho Cleonise.

Na de huurperiode tekent Van der Hoorn een contract tot medio 2024 bij de club waarvoor hij in 2011 zijn debuut in het betaald voetbal maakte. Hij droeg in 49 officiële wedstrijden het shirt van FC Utrecht, voordat hij in 2013 aan Ajax werd verkocht.

Na drie jaar bij Ajax vertrok Van der Hoorn naar Swansea City, waarna hij in de zomer van 2020 de overstap maakte naar Arminia Bielefeld. Bij de Bundesliga-club kon hij dit seizoen niet op veel speeltijd rekenen. Van der Hoorn speelde vorig seizoen nog 22 van de 34 competitiewedstrijden.

"Het is fantastisch dat Mike, op 28-jarige leeftijd en met ervaring in onder meer de Champions League, Europa League, Premier League, Bundesliga en Eredivisie, nu terugkeert bij de club waarvoor hij in 2011 zijn debuut maakte", vertelt technisch directeur Jordy Zuidam over Van der Hoorn.

Eerder deze transferperiode versterkte Utrecht, dat de competitie voortvarend begon met een 4-0-zege op Sparta Rotterdam, zich met Anastasios Douvikas (Volos NPS), Quinten Timber (Ajax) en Arthur Zagre (AS Monaco).

Denilho Cleonise tekent na een stageperiode een contract bij FC Twente. Denilho Cleonise tekent na een stageperiode een contract bij FC Twente. Foto: Pro Shots

FC Twente blijft actief op transfermarkt

FC Twente voegde woensdag Cleonise toe aan de selectie. De negentienjarige aanvaller maakte sinds het begin van de voorbereiding als stagespeler al deel uit van de spelersgroep, maar nu is zijn overstap definitief.

Cleonise, die een contract tekende voor twee seizoenen met de optie voor nog twee jaar, komt over van het Italiaanse Genoa. Hij debuteerde in 2019 voor de Serie A-club en voetbalde als jeugdspeler voor Zeeburgia, Ajax en AZ.

Twente, dat zondag in De Grolsch Veste tegen Ajax speelt, roerde zich eerder deze zomer al op de transfermarkt. Zo kwamen Lars Unnerstall (PSV), Robin Pröpper (Heracles), Giovanni Troupée (FC Utrecht) en Ricky van Wolfswinkel (FC Basel) naar Enschede. Daarnaast huurt Twente dit seizoen Michel Vlap en Michal Sadílek van respectievelijk Anderlecht en PSV.

