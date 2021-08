Feyenoord-trainer Arne Slot verwacht donderdag in de play-offs van de Conference League tegen IF Elfsborg te kunnen beschikken over Alireza Jahanbakhsh. De vleugelaanvaller viel vorige week donderdag uit tegen FC Luzern en liet zondag het duel met Willem II aan zich voorbij gaan.

"Ik verwacht hem aan de aftrap", was Slot duidelijk op de persconferentie in de aanloop naar het duel met IF Elfsborg. "Hij heeft gisteren meegetraind en alles meegedaan. Vandaag heb ik geen signalen gekregen dat er iets mis is."

Slot loste de absentie van Jahanbakhsh zondag op bezoek bij Willem II op door Jens Toornstra als buitenspeler te gebruiken en Fredrik Aursnes te laten debuteren op het middenveld. De Noor speelde met FK Molde al in de Conference League en is daarom niet inzetbaar tegen Elfsborg.

"De keuze die we afgelopen weekend hebben gemaakt zegt genoeg over hoe breed we zitten in de buitenspelers", zei de oud-trainer van AZ. "Daarom ben ik heel blij als Jahanbaksh weer beschikbaar is."

Arne Slot wil Feyenoord niet de favorietenrol toedichten. Arne Slot wil Feyenoord niet de favorietenrol toedichten. Foto: ANP

Slot noemt tegenstander in vorm

Elfsborg won acht van de laatste tien wedstrijden en speelde twee keer gelijk. "Dat ze in een prima vorm steken, dat lijkt me duidelijk", vervolgde Slot, die Feyenoord niet de favorietenrol wilde toeschuiven.

"Het is een ploeg die veel wil counteren, waar wij juist balbezit willen hebben", zei de Nederlandse coach over de nummer vier uit Zweden. "Je moet wel onthouden dat we tegen weinig sterke tegenstanders hebben gespeeld."

"Ik was tevreden over onze manier van spelen tegen Willem II, maar zij werden vorig jaar vijftiende en hebben de selectie nog niet op orde. We moeten dus echt een aantal wedstrijden verder zijn om iets te kunnen zeggen over waar we staan."

Feyenoord, dat zondag met een 0-4-zege op Willem II aan de Eredivisie begon, speelt donderdag om 20.00 uur in De Kuip tegen Elfsborg. Een week later volgt de return in Zweden. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League.