Justin Bijlow heeft woensdag met zijn club Feyenoord een akkoord over een nieuw contract bereikt. De 23-jarige doelman verlengt zijn verbintenis met twee jaar tot medio 2025.

"Ik had al eerder gezegd heel blij te zijn met het vertrouwen dat de club in mij heeft. Het is fijn dat we eruit zijn gekomen met de contractverlenging", zei Bijlow woensdag op een persconferentie in de aanloop naar het Conference League-duel van donderdag met het Zweedse Elfsborg.

"Het was voor mij geen moeilijke beslissing. Het verhaal is bekend: ik ben al sinds mijn kindertijd supporter van Feyenoord."

Bijlow debuteerde vier seizoenen geleden in de hoofdmacht van Feyenoord, nadat hij ook al de jeugdopleiding had doorlopen. De afgelopen drie seizoenen was hij de eerste doelman van de Rotterdamse club.

Ook technisch directeur Frank Arnesen is blij dat Bijlow bij Feyenoord blijft. "Justin wordt een grote toekomst voorspeld. Week in, week uit bewijst hij al zijn waarde voor de ploeg op de momenten dat dat nodig is. En hij wordt alleen maar beter. Het is mooi om te zien dat na Orkun Kökçü, Luis Sinisterra en recenter Tyrell Malacia nu weer een jeugdige speler zich voor langere tijd aan de club verbindt", aldus Arnesen.

Voor de appgebruikers: klik op de afbeelding om de video met de aankondiging van de contractverlening van Justin Bijlow te bekijken.

Bijlow mag hopen op debuut bij Oranje

Bondscoach Louis van Gaal nam Bijlow onlangs op in de voorselectie van het Nederlands elftal voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Noorwegen, Montenegro en Turkije. Die duels staan begin volgende maand op het programma.

Bijlow was deze zomer ook eerste doelman van Jong Oranje tijdens het EK onder 21. De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi reikte tot de halve finales. Daarin werd Jong Oranje uitgeschakeld door Jong Duitsland.

Naast de contractverlenging van Justin Bijlow meldde Arne Slot op de persconferentie in de aanloop naar het duel met Elfsborg ook nieuws over Christian Conteh. De aanvaller wordt door de Rotterdammers verhuurd aan SV Sandhausen, dat uitkomt in de 2. Bundesliga.

De formatie van trainer Slot begon zondag goed aan het Eredivisie-seizoen. In Tilburg waren de Rotterdammers met 0-4 te sterk voor Willem II. Zondag staat de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles op het programma.