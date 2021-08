Vincent Kompany kijkt uit naar de ontmoeting van Anderlecht met Vitesse in de play-offs van de Conference League. De trainer van de Belgische topclub vindt dat de Arnhemmers niet onderschat mogen worden.

"Vitesse zal niet minder zijn dan clubs uit de top vier in België. Eigenlijk zou dit eerder een wedstrijd in de groepsfase moeten zijn, maar het is een kwalificatieduel", zei Kompany woensdag op zijn persconferentie volgens Het Nieuwsblad.

"We spelen tegen een ploeg die modern voetbal uitstraalt. Een aantal tactische elementen is uniek aan Vitesse. Persoonlijk kijk ik ernaar uit om tegen te ploeg te spelen, maar dat zijn niet altijd de makkelijkste wedstrijden."

Met Anderlecht heeft Vitesse het niet getroffen als tegenstander, al vinden Belgische media dat er in Nederland regelmatig laatdunkend wordt gedaan over de vervallen topclub. Zo sprak analyticus Kenneth Pérez onlangs zijn verbazing uit over de keuze van Joshua Zirkzee om naar Anderlecht te verkassen, omdat het daar "een puinhoop" zou zijn.

Vincent Kompany heeft een hoge pet op van Vitesse, dat volgens hem "unieke tactische elementen" bezit. Foto: AFP

'Kan niet verwachten dat ze in Nederland met bloemen gooien'

De 35-jarige Kompany, die in 2004 en 2006 als speler met 34-voudig kampioen Anderlecht de landstitel veroverde en nu als trainer voor de groep staat bij de Belgen, vindt het niet storend dat zijn ploeg niet meer het aanzien van vroeger heeft.

"Je kunt niet verwachten dat ze in Nederland met bloemen gaan gooien voor een ploeg als Anderlecht die heeft gewankeld", zegt de oud-verdediger. "Maar achter de schermen heeft Anderlecht de voorbije twaalf à veertien maanden héél veel stappen gezet. Dat is niet altijd te zien voor analisten die er verder vanaf staan."

"Het allerslechtste scenario hebben we vermeden. Hoelang heeft het geduurd voor Rangers terug was (na het faillissement in 2012, red.)? Hoelang duurde het voor AC Milan en Arsenal terug waren? Arsenal is nog altijd aan het zoeken. Bij Anderlecht was de situatie ook bijna uitzichtloos, maar we zijn op de terugweg."

De eerste wedstrijd tussen Vitesse en Anderlecht begint donderdag om 20.00 uur in Brussel. De return staat een week later op het programma in Arnhem (aftrap 19.00 uur).