Vitesse reist woensdag met Riechedly Bazoer en Oussama Tannane af naar Brussel voor de eerste wedstrijd tegen Anderlecht in de play-offs van de Conference League. De selectie bestaat in totaal uit 22 spelers.

De 24-jarige Bazoer viel afgelopen zondag met een enkelblessure uit in het Eredivisie-duel met PEC Zwolle (0-1-winst). De middenvelder, die door trainer Thomas Letsch als centrale verdediger wordt gebruikt, moest zich na 39 minuten laten vervangen door Enzo Cornelisse.

Gezien zijn plek in de selectie voor het uitduel met Celtic lijkt de kwetsuur van Bazoer niet heel ernstig. Ook de herstelde Tannane en Eli Dasa, die in Zwolle zijn rentree maakte na een blessure, zijn beschikbaar.

Jacob Rasmussen, Daan Reiziger en Danilho Doekhi ontbreken wegens blessures in de selectie, terwijl Loïs Openda en Romaric Yapi nog geschorst zijn.

De wedstrijd in het Lotto Park in Brussel begint donderdag om 20.00 uur. Het duel staat onder leiding van de Kroatische scheidsrechter Duje Strukan. De return in Arnhem is een week later, op donderdag 26 augustus.

Vitesse rekende in de derde voorronde van de Conference League al af met het Ierse Dundalk. De Arnhemmers bleven in eigen huis op een 2-2-gelijkspel steken, maar waren een week later in de Ierse hoofdstad Dublin met 1-2 te sterk.