Willem II heeft woensdag de komst van Timon Wellenreuther afgerond. De doelman wordt dit seizoen gehuurd van Anderlecht, dat hem vorig jaar nog overnam van de Tilburgers.

De 25-jarige Wellenreuther veroverde in het najaar van 2020 een basisplek bij Anderlecht en kwam tot 27 officiële wedstrijden voor de Belgische topclub. De Duitser kon dit seizoen echter niet meer rekenen op speeltijd en mocht vertrekken.

Tussen 2017 en 2020 droeg Wellenreuther het shirt van Willem II. Hij stond in 77 officiële wedstrijden onder de lat bij de 'Tricolores' en haalde in het seizoen 2018/2019 met de club de finale van de TOTO KNVB Beker, die met 5-0 werd verloren van Ajax.

Willem II eindigde een seizoen later op de vijfde plek in de Eredivisie - vanwege de coronapandemie werd de competitie toen na 26 speelronden gestaakt - en veroverde daarmee een ticket voor de tweede voorronde van de Europa League.

"Europa halen is niet direct mijn verwachting van komend seizoen, maar de manier waarop we toen speelden en resultaat haalden, zou mooi zijn om na te streven", zegt Wellenreuther, die zondag als toeschouwer op de tribune zat in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord (0-4).

Wellenreuther, die eerder in zijn loopbaan voor Karlsruher SC, Schalke 04 en RCD Mallorca speelde, wordt normaal gesproken eerste keeper bij Willem II. In de wedstrijd tegen Feyenoord stond de 34-jarige Robbin Ruiter onder de lat.

Timon Wellenreuther is weer speler van Willem II. Timon Wellenreuther is weer speler van Willem II. Foto: Pro Shots

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie