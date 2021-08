Robert Lewandowski heeft dinsdagavond tijdens de wedstrijd om de supercup tegen Borussia Dortmund (1-3-winst) een ultiem eerbetoon aan de zondag overleden Gerd Müller gebracht. De Pool stond niet alleen uitgebreid stil bij de Duitse voetballegende, maar naderde door zijn twee goals opnieuw een record van Müller.

De 32-jarige Lewandowski heeft nu in zijn laatste veertien officiële duels voor Bayern München een doelpunt gemaakt. In het Duitse profvoetbal deed alleen Müller het beter: 'Der Bomber' was in het seizoen 1969/1970 zestien wedstrijden op rij trefzeker voor Bayern.

"Gerd Müller was een bijzondere speler en mens", zei uitblinker Lewandowski na de wedstrijd in het Signal Iduna Park. "We weten allemaal wat hij heeft betekend voor de voetbalgeschiedenis. Ik probeer in het veld altijd te denken wat Gerd zou hebben gedaan."

Voor de wedstrijd stonden de spelers van Bayern München al stil bij Müller, die op 75-jarige leeftijd overleed. De 62-voudig international wist in zijn loopbaan in 580 officiële wedstrijden voor Bayern liefst 365 keer te scoren. Lewandowski hield het shirt omhoog dat Müller ooit namens 'Der Rekordmeister' droeg.

Robert Lewandowski kopte Bayern München op voorsprong tegen Borussia Dortmund en scoorde in de slotfase nog eens. Robert Lewandowski kopte Bayern München op voorsprong tegen Borussia Dortmund en scoorde in de slotfase nog eens. Foto: Getty Images

'Was gaaf om voor oog van fans te spelen'

Vorig seizoen wist Lewandowski al het doelpuntenrecord van Müller in de Bundesliga te breken. De Pool kwam tot 41 competitietreffers in het seizoen 2020/2021, eentje meer dan Müller in het seizoen 1971/1972.

Tegen Borussia Dortmund ging Lewandowski verder waar hij gebleven was. De 122-voudig international van Polen kopte vlak voor rust op fraaie wijze de 0-1 binnen en profiteerde een kwartier voor tijd van knullig balverlies achterin bij Dortmund.

"Deze nieuwe prijs betekent veel voor ons", zei Lewandowski. "Het was echt gaaf om voor het oog van toeschouwers te spelen, want dat is toch waar ik het voor doe. Het was denk ik ook een goede wedstrijd om naar te kijken, met veel aanvallende intenties bij beide teams. Wat we lieten zien, was geweldig."

Lewandowski, die afgelopen vrijdag in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen tegen Borussia Mönchengladbach (1-1) ook tot scoren kwam, kan over een week het record van Müller al geëvenaard hebben. Bayern speelt zondag een thuiswedstrijd tegen FC Köln en gaat drie dagen later op bezoek bij Bremer SV in de DFB-Pokal.